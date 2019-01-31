去年第4季GDP跌破2％ 學者開解藥

2019-01-31 19:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



行政院主計總處31日公布去年第4季概估統計經濟成長率為1.76％，較11月預測值下修0.26個百分點，主因消費與投資成長不如預期所致。併計前三季，2018全年經濟成長率為2.60％，較原預測值2.66％下修0.06個百分點。

主計總處說明，民間消費表現不如預期，主要受到第4季通訊及家電產品銷售不佳、汽機車新掛牌數減少，加上股市成交值減少14.5％等因素，拖累民間消費成長趨緩。

資本形成方面，則因國際情勢動盪，美中貿易戰不確定因素為最大風險，廠商審慎調整資本支出計畫，導致新台幣計價的資本設備進口減少4.1％。

主計總處綜合統計處專門委員陳雅玫以「淡定」一詞形容去年第4季景氣，各界都在美中貿易戰的攻防戰中觀望，台灣也勢必會受到衝擊，目前看來景氣雖然趨緩，但不必太過悲觀。

雖然資本設備進口減少，但陳雅玫點出同時期的數據，如去年第4季工業生產指數在資本財部分增加達一成以上，而外銷訂單中的海外生產比也下滑，顯示國內生產有增加的趨勢，廠商可能在觀望貿易戰情勢的同時，調整國內的生產比重，長期看來對經濟是有助益的。

中央大學台經中心研究員吳大任認為，雖然去年一例一修和7月年改上路，導致軍公教等主要消費族群的消費力減弱，衝擊下半年內需零售業等，但後續影響會逐漸淡化，主要問題還是在第4季出口表現差於預期。

展望後市，吳大任表示，若政府擴大內需、刺激民間消費政策不變，並確實掌握美中貿易戰回流的台商投資落地，台灣的內需表現仍然有望成長，並帶動台灣整體經濟情勢在國際紛擾下穩住陣腳。