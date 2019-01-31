不怕今年景氣挑戰劇烈 林百里：廣達成AI全方位供應商

2019-01-31 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



廣達（2382）尾牙今（31）日登場，副董事梁次震指出，去年電子業有很多資訊產品有衰退跡象，展望今年挑戰更是很劇烈，而董事長林百里強調，廣達去年許下願望，要成為AI大公司，到現在已經有AI產品、伺服器、雲端、機器人、醫療設備等，廣達已經變為AI全方位供應商。

廣達今年以「廣達30+ 引領AI創新機」為主軸，席開654桌，相較去年560桌大幅增加，參與尾牙員工人數也超過6千多人。

林百里指出，廣達過了30歲、是壯年的公司，去年業績超過1兆元，順利成功達陣。回憶去年廣達廠慶，自己許下願望，廣達要做AI大公司，去年在很多部門努力，現在看來已經是AI大公司了，有AI產品、伺服器、雲端、機器人、醫療設備，廣達是AI全方位供應商。

林百里表示，廣達成為AI大公司，因為看好AI是很好的題目，是以後30年最大機會、成長空間，廣達有很好方向，且已經贏在起跑點上，廣達絕對要堅持。

廣達2018年營收達1兆280億元，年增0.6%，為歷史第三高，延續2017年成績登上兆元關卡。廣達副董事長梁次震指出，去年業績跟前年一樣突破一兆，是難得可貴的，因為很多資訊產品有衰退跡象，今年挑戰更是很劇烈。梁次震開玩笑表示，廣達還在等美國總統川普怎麼說，希望他能改變主意。

梁次震指出，前陣子同業再說，今年要努力衝業績，但廣達要追求的是利潤，再來才是業績，做法上要把目前生意顧好，再進一步衝刺新生意。

梁次震認為，過去研發是廣達強項，今年要更進一步從新品、新領域，創造新商機，今年是新產品元年，廣達要大力往前走，廣達未來絕對不是一個夢。