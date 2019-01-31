經濟部承諾火力發電每年降低1% 但2021年就會缺電了

2019-01-31 18:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部長沈榮津今（31）日傍晚親自召開記者會，說明「能源議題公投」評估結果，經濟部承諾可在法定期限2年內，不再新擴建燃煤機組，且達成每年減少1%火力發電量的公投要求。

沈榮津表示，此次評估結果是依據去年底3項能源公投案結果進行評估。其中公投第8案「停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組」，經濟部目前沒有新擴建燃煤機組的規劃。

第16案「廢止電業法第95條第1項之條文」，經濟部則已完成法制作業，公告該條文自107年12月2日失效。而評估作業，主要在於公投第7案「以『平均每年至少降低1%』的方式逐年降低火力發電廠發電量」是否可以達成。

經濟部從供給面、需求面完整評估是否可達成公投第7案年減火電1%要求，經評估後，沈榮津今日承諾，前2年，也就是2019年和2020年可做到年減火電1%，並能穩定供電。但第3年起，繼續執行年減火電1%有困難，原因是火電占比高，2017年達86%，在火電被減1%及用電持續成長前提下，綠電、核電無法再額外增加，將可能導致有被缺電情形。

此外，針對社會最關心的核電議題，經濟部也因應公投結果，歸零思考、重新評估。但核一1號機已進入除役階段、2號機今年7月執照就到期，延役申請不及；核二、核三機組延役面臨四大困難，包含核二延役申請已超過期限、地方政府反對、核廢料無處去、若地方政府及民意有反對意見，則國會難以支持延役預算等；核四重啟則需突破立院決議要求廢除核四計畫、安全數位儀控設備的備品無法取得、與原廠協商修約、向原能會申請重啟及完成福島安全強化、設備完成組裝的之測試、燃料棒送回原廠檢查等作業，總期程將超過6到7年。

綜合以上因素，沈榮津今日也明確表示，核能延役或重啟，客觀條件不可行、地方民意不支持，困難重重。

沈榮津表示，核電評估結果雖不樂觀，燃煤發電又處處受發電限制，綠能及燃氣發電將成為未來供電主力，希望國人能支持太陽光電、風力發電、燃氣機組及天然氣接收站的各項開發計畫如期如質完成。

同時，沈榮津今日也向工商企業喊話，政府可以確保穩定供電，備用容量率可達15%、備轉容量率可達10%，請企業放心。