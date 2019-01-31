燃煤年減1％ 經部：2021恐缺電

2019-01-31 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



為回應「燃煤年減1％」公投要求，經濟部長沈榮津今天說，2019、2020年年減火力發電1％沒有問題，不過2021年起將有困難，原因是火電占比高，綠電、核電無法再額外增加，導致有被缺電情形。

沈榮津今天說，經從供給面、需求面完整評估是否可達成公投第7案年減火電1%要求，前2年（2019、2020年）可做到年減火電1%，並能穩定供電。

不過沈榮津也說，第3年（2021年）起，繼續執行年減火電1%有困難，原因是火電占比高，以2017年為例就高達86％，在火電被減1%及用電持續成長前提下，綠電、核電無法再額外增加，導致有被缺電情形。