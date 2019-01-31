台銀響應新南向 馬尼拉辦事處正式開業

2019-01-31 17:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



台灣銀行新南向布局再下一城。台銀宣布，馬尼拉代表人辦事處今（31）日正式開業，該行董事長呂桔誠親率高階主管赴馬尼拉主持開幕儀式，我國駐菲代表徐佩勇大使及菲律賓駐我國代表Mr. Angelito T. Banayo、資深參議員Richard J. Gordon及財經高層官員等共同參與剪綵揭牌。

呂桔誠致詞時表示，「菲律賓」是以西班牙國王菲力普二世命名，菲力普的原意是友誼及兄弟之愛，臺灣銀行進入菲國市場，彰顯台灣與菲律賓的兄弟情誼，雙方更將攜手共創經濟利益。

台銀積極推動國際化發展，107年起陸續設立澳洲雪梨分行與泰國曼谷、德國法蘭克福等辦事處，菲律賓馬尼拉辦事處成立後，目前另在其他東協國家如越南胡志明市、印尼雅加達及馬來西亞吉隆坡籌設辦事處，充分展現該行推動國際化之動能與雄心。

台銀指出，菲律賓天然資源豐富，位於東協市場樞紐，受惠於區域貿易及經濟活動日趨活絡，工業及服務業快速發展，經濟表現亮眼。

該行為協助台商掌握菲律賓經濟成長的商機，爰設立馬尼拉代表人辦事處，該辦事處成立後，將與該行海外分行及OBU整合行銷，並結合該行新南向金融小組深耕東協客源，協助台商前進東協；另外，為使展業模式更有效率，將加強與當地指標金融機構及跨國銀行合作，發揮優勢互補功能，共創雙贏。