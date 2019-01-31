央行理監事會摘要：景氣不確定性高 理事多贊成利率凍漲

2019-01-31 17:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



中央銀行今（31）日公布去年第4季理監事會議議事錄摘要，內容提到多位理事已經注意到今年台灣國內經濟成長率會低於去年，通膨率也會低於去年，加上美中貿易衝突，不利於全球經濟成長，恐怕將會抑制國內出口表現，影響台灣景氣動能。

也因今年經濟具不確定性考量，多位理事在理監事會議中支持政策利率維持不變。市場解讀，今年央行貨幣政策升息腳步將很難出現。

市場關注去年第4季的央行理監事會議，對於貨幣政策是否有不同聲音。但理監事會議議事錄摘要中，多位理事依據台灣通膨預期溫和且經濟成長趨緩、要降低大眾對未來不確定性的預期、匯率維持動態穩定有助於企業進出口與投資決策，多支持台灣沒有進入升息循環的迫切性。

但議事錄中可以觀察到，有理事已經關注到台美利差以及資金移動的影響，以及關注南韓以及中國大陸政策利率均高於台灣，未來應該要進一步思考長期因素，作為利率決策參考。

另外也有理事建議，央行利率已經維持一段期間不變，如果未來調整利率，必須思考是否會釋放何種訊息以及市場會如何解讀。理事更建議，央行可以運用景氣領先指標進行景氣衰退機率預測，並強化對一般民眾的通膨預期調查等，作為貨幣政策決策參考。

而對於國際經濟金融前景，對理監事關注美國公債殖利率曲線平坦化意涵，並提出美國過去五次景氣衰退前，美國公債殖利率曲線都有出現負斜率狀況，假設未來出現負斜率並持續時間過長，恐怕會提高市場對美國經濟步入衰退的預期，將會不利於金融穩定。

對於國內經濟前景，有理事提到，許多小型實體商店受到網路或大型零售商影響，導致銷售情況下滑，但有許多台商因應美中貿易戰衝突擬回台投資，預期明年廠商設備投資可望持續擴張，在貨幣適度寬鬆環境支持下，預期明年台灣景氣可望維持中度穩健成長。

對於中美貿易戰催動台商資金回流，央行也注意到了。去年第4季理監事會議議事錄摘要中，有理事關心到低利率環境下的金融行為，市場預期大規模海外資金回流，恐將對國內資金剩餘，以及利率問題帶來更大挑戰。

但實務上，央行認為，利率走低是長期資金剩餘導致，而長期資金剩餘則是長期結構性問題，並非央行的政策工具可以解決。