經濟部拍板！核能不延役、不重啟

2019-01-31 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



為因應「以核養綠」、「「燃煤年減百分之一」公投案過關後，經濟部長沈榮津日前承諾將重新調整能源配比，外界原預料核能將重回供電行列，不過今天召開記者會公布，能源配比並未修改，核能也因為地方政府反彈、核廢料處理困難等4大因素，決議核二及核三不延役，核四不重啟。

核二及核三不延役有4大因素，沈榮津今天說，核二延役申請已超過期限、地方政府反對、核廢料無處去、若地方政府及民意有反對意見，則國會難以支持延役預算等；核四重啟則需突破立院決議要求廢除核四計畫、安全數位儀控設備之備品無法取得、與原廠協商修約、向原能會申請重啟及完成福島安全強化、設備完成組裝之測試、燃料棒送回原廠檢查等作業，總期程將超過6到7年。綜合以上因素，核能延役或重啟，客觀條件不可行、地方民意不支持，困難重重。

經濟部強調，核電評估結果雖不樂觀，燃煤發電又處處受發電限制，綠能及燃氣發電將成為未來供電主力，大家務必全力支持太陽光電、風力發電、燃氣機組及天然氣接收站的各項開發計畫如期如質完成。政府目前正按照既定的能源轉型方向進行，國人及工商企業可以放心，政府可以確保穩定供電，備用容量率可達15%、備轉容量率可達10%。經濟部最後也呼籲，電是大家要用，能源轉型要大家一起努力，希望各部會、地方政府、社會各界共同來支持能源轉型。