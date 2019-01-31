蔡政府繼續非核家園！ 能源配比 確定排除核電

2019-01-31 17:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部長沈榮津今（31）日傍晚發布最新能源政策檢討，核電確定未納入能源配比。經濟部表示，核電延役或重啟，客觀條件不可行，地方民意不支持，困難重重。

去年11月底九合一選舉中通過「以核養綠」、「反空汙」公投後，經濟部為回應公投結果，重新檢討能源配比。根據經濟部發布檢討結果，排除核電，外界對於重啟核能以降空汙的期待確定落空。

經濟部表示，以核養綠公投主張廢除《電業法》第95條之1「核能發電設備應於民國114年以前全部停止運轉」；行政院已依公投結果，鬆綁2025年非核家園政策目標。