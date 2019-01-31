精算報告指出：就算啟動年改 勞保仍在2028年破產
勞動部今公布2018年最新勞保精算報告，報告內除提及勞保保費在2017年出現收支逆差，2026年將用罄破產，也指出依政院版的「勞工保險條例」修正草案試算，2019年起在含投資收益及加計政府撥補200億元的情況下，2021年基金餘額開始下降，基金累積餘額轉為負值也只是從2026年延後至2028年，換言之，即便啟動勞保年改，勞保壽命也只延長2年。
「勞工保險條例」修正草案在2017年4月就已送入立法院一讀通過，至今仍躺在立院待審，草案內容將勞保費率改為11%，每年提高0.5%至上限13%，採計年資由從現行加保期間最高60個月，逐年增加12個月，最高達180個月，除此，更明文規定政府負最終給付責任、每年撥補不得低於200億元。
最新精算報告依政院版年改方案試算後，卻指出勞保基金餘額仍在2021年開始下降，2028年餘額轉為負值，等於只比現行推估的延後2年破產。
勞動部勞動保險司司長鄧明斌對此表示，年金改革本來就分好幾階段推動，不可能一次到位，要一次到位的年改想必會非常嚴重，包括要大幅降低給付、提高費率，這在目前台灣社會的勞資雙方都沒有共識，所以年改一定是微幅、微調，漸進式改革，若這次改革通過後，還會定期檢討，再進行下一階段改革。
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