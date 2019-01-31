精算報告指出：就算啟動年改 勞保仍在2028年破產

2019-01-31 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部最新勞保精算報告指出，即便啟動勞保年改，勞保壽命也只延長2年，2028年時就會破產。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

勞動部今公布2018年最新勞保精算報告，報告內除提及勞保保費在2017年出現收支逆差，2026年將用罄破產，也指出依政院版的「勞工保險條例」修正草案試算，2019年起在含投資收益及加計政府撥補200億元的情況下，2021年基金餘額開始下降，基金累積餘額轉為負值也只是從2026年延後至2028年，換言之，即便啟動勞保年改，勞保壽命也只延長2年。

「勞工保險條例」修正草案在2017年4月就已送入立法院一讀通過，至今仍躺在立院待審，草案內容將勞保費率改為11%，每年提高0.5%至上限13%，採計年資由從現行加保期間最高60個月，逐年增加12個月，最高達180個月，除此，更明文規定政府負最終給付責任、每年撥補不得低於200億元。

最新精算報告依政院版年改方案試算後，卻指出勞保基金餘額仍在2021年開始下降，2028年餘額轉為負值，等於只比現行推估的延後2年破產。