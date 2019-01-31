勞保精算潛藏負債9.11兆 勞動部：中短期內不用擔心

2019-01-31 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部今公布完整的最新勞保精算報告，據精算結果評估，潛在債務為9.11兆元，勞保基金將在2026年破產。

勞動部勞動保險司司長鄧明斌表示，2018年的精算報告，整體而言的收支變化，跟歷次精算結果具一致性，高齡化、少子化等人口結構導致的數據變動也都在可預期範圍內，未來也會持續監控；面對高齡化、少子化的帶來的勞保財務壓力，勞動部會嚴肅面對，並研擬解決方案，勞動部長許銘春也已經向行政院爭取到明年撥補200億元挹注勞保基金，政府負最終支付責任，也入法明定，請勞工朋友放心、安心。

針對外界質疑在《勞工保險條例》修正草案通過前，撥補200億元並無法源依據，勞動部政務次長施克和表示，目前只要進行預算程序即可。施指出，勞保基金收入來源分三部分，一個是保費，因人口結構變動會開始支出大於收入，第二個是基金運用收益，第三個則是循預算程序撥補200億元。

鄧明斌補充，政府撥補是在年改草案入法明定，若審查通過，政府每年撥補就成為法定義務，但尚未修法通過前，本來就可依造施政考量編列預算，這次爭取到的就是在2020年以預算編列方式撥補200億元，往後則視基金運用投資狀況是否能彌補勞保基金缺口，若基金正常表現，還是可望彌平收支逆差。

鄧明斌也說，社會保險不可能完全提存準備，勞保是採部分準備提存制設計，現在仍有將近7000億元，中短期內現金流量、財務收支情況是穩健的，民眾不需要擔心。