過年休假看車最解壓 出門前先問一下

2019-01-31 16:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



春節漫漫長假，以往很多消費者沒有特別安排出遊行程，閒來沒事趁機到各展間看車，在長假可以好好的比一比條件。但今年受到一例一休的影響，業務代表的工時也受到限制，營業時間也受到影響，今年過年想去展間看車，還是打個電話問問才不會敗興。

台灣車市龍頭品牌Toyota人員較多，大部分營業據點都有營業。有開的據點在春節時間（除夕~初四）約17時打烊，（平時是21時）。但每家經銷商打烊時間（有些16時、有些17時、有些17時30分）略有不同，有些中南部的初一至初三沒有營業。

豪華車品牌雙B當中，BMW展間除夕到初二休息，初三到初六早上10時30分開到晚上18時, 初七就正常營業。至次賓士，據台灣賓士表示，每一家經銷商的作法都各有不同，最安全的辦法是出門前打個電話問一下。

中華三菱營業所過年期間營業時間則是除夕前的周末9時到18時，除夕到初三共休四日。初四起到初六營業時間自9時至18時；初七起恢復營業時間為8時30分至21時。

裕日車旗下兩個品牌作法也不同，NISSAN因為新車才上市，接單正忙，過年只休二天，INFINITI則休了三天，多休了初三這一天。