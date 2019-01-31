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過年休假看車最解壓 出門前先問一下

2019-01-31 16:40經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

春節漫漫長假，以往很多消費者沒有特別安排出遊行程，閒來沒事趁機到各展間看車，在長假可以好好的比一比條件。但今年受到一例一休的影響，業務代表的工時也受到限制，營業時間也受到影響，今年過年想去展間看車，還是打個電話問問才不會敗興。

台灣車市龍頭品牌Toyota人員較多，大部分營業據點都有營業。有開的據點在春節時間（除夕~初四）約17時打烊，（平時是21時）。但每家經銷商打烊時間（有些16時、有些17時、有些17時30分）略有不同，有些中南部的初一至初三沒有營業。

豪華車品牌雙B當中，BMW展間除夕到初二休息，初三到初六早上10時30分開到晚上18時, 初七就正常營業。至次賓士，據台灣賓士表示，每一家經銷商的作法都各有不同，最安全的辦法是出門前打個電話問一下。

中華三菱營業所過年期間營業時間則是除夕前的周末9時到18時，除夕到初三共休四日。初四起到初六營業時間自9時至18時；初七起恢復營業時間為8時30分至21時。

裕日車旗下兩個品牌作法也不同，NISSAN因為新車才上市，接單正忙，過年只休二天，INFINITI則休了三天，多休了初三這一天。

至於近年銷售正熱的馬自達，則是休除夕到初三這四天，接下來就開始營業，不過營業時間各展間各有不同，直到假期節束的前一個周日就全面恢復正常了。

Nissan春節營業時間各有不同。資料來源：Nissan
Nissan春節營業時間各有不同。資料來源：Nissan
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