讓民眾好過年！國保十年補繳期延長至3月底止

2019-01-31 16:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



為了便民，衛福部宣布國民年金保險補繳期限延到3月底。 本報資料照片／記者鄭清元攝影 分享 facebook

衛福部今（31）日宣布，原本今日到期的國民年金保險（下稱國保）十年補繳期限，因適逢農曆春節前夕，考量很多民眾現在都在忙著準備過年，甚至有部分民眾還要籌錢採買年貨，以致無法趕在1月31日前繳納保費，為了便民，補繳期限延到3月底。

衛福部表示，民眾如果找不到繳款單，請儘快洽詢勞保局補單繳款；如果無力一次繳納積欠的國保保費，也可向勞保局辦理分期繳納。

針對年滿65歲或重度以上身心障礙被保險人的前三期分期金額，原來規定的每期最少1,000元，首三期依不同保費補助身份分別調降至674元、505元或337元。只要按期繳納分期保費，就可以按月領取老年年金給付或身心障礙年金給付。

國保除提供老年年金給付外，也提供生育給付、身心障礙年金、喪葬給付、遺屬年金給付等共五大給付保障。為減輕國保被保險人繳費壓力，國民年金法明定被保險人可於10年內彈性補繳以累計年資，歷年來勞保局都會按年提醒民眾補繳保費，以保障未來的保險給付權益。

衛福部表示，國保每兩個月開計一次繳費單，第1期（97年10月、11月）保險費於97年12月底寄發，98年1月31日是繳納期限，該期保險費的10年補繳期限原本是今日到期。

但由於農曆春節是經濟部特別重視的節日，為了讓大家可以有比較充裕的時間來補繳第1期的保費，也希望民眾在過年期間能愉快過個好年，不用煩惱國保十年補繳保費的事情，因此，如果有來不及補繳或經濟困難的民眾可以在農曆春節過後，也就是在今年3月底前，向勞保局申請辦理補繳或辦理分期。

衛福部指出，民眾如有任何相關疑問，可撥打勞保局國民年金諮詢專線電話02-23961266轉6066、或透過勞保局網頁或勞保局行動服務網（App）線上進行保費查詢。

衛福部進一步表示，國保是社會保險的一種，繳費年資越多，未來領取年金給付金額也會越高，符合A式資格的人還可以選擇領取老年年金至少3,628元，身心障礙年金則享有4,872元的基本保障，衛福部提醒民眾記得補繳保險費，才能保障自己未來領取較優給付之權益。