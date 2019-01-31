七年後破產！勞保基金首次出現收益無法彌平收支虧損

2019-01-31 15:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



攸關全國1,000多萬名勞工朋友權益的勞保精算出爐了，勞動部今（31）日公布「最新勞保精算報告」，結果顯示勞保基金財務持續惡化，破產年限將由2027年提前到2026年，也就是勞保七年後破產，同時這也是首次出現勞保基金的收益無法彌平勞保收支虧損情形。但，勞動部強調，基金餘額尚有近7,000億元，足以支應給付。

對此，勞動部勞動保險司司長鄧明斌表示，勞動部已向行政院爭取到200億元預算先撥補，最慢2020年入帳；同時，勞動部也呼籲勞工朋友不要恐慌、不要衝動，理性的選擇自己的老年給付。

根據了解，勞保財務每三年精算一次，上一次2015年版的精算報告預測，勞保基金2018年出現收支逆差、2027年基金破產，結果勞保基金提前在2017年出現收支逆差，所幸因為基金投資盈餘彌補收支打平，但這次卻首次出現勞保基金投資收益無法彌補勞保收支情形。

對此，鄧明斌表示，基金投資難免會有波動，但整體而言，勞保基金近10年的平均年報酬率仍達3.79%。但，去年因國際經濟情勢影響，特別是中美貿易衝擊大，去年10月以後投資績效確實不如預期，所幸今年1月已有好轉。

鄧明斌指出，未來基金運用局也會持續強化多元投資，提升基金運用績效，再加上今年勞保費率依法調升0.5%，相信都將有助於改善勞保收支逆差出現缺口情形。

鄧明斌表示，最新勞保精算報告首次出現勞保基金收益無法彌平勞保收支虧損，主因為「高齡化」與「少子化」問題，而去年的勞保收支逆差，也都是正常現象，仍在預期範圍內，至於勞保年金改革的修法草案因已在立院審議階段，仍尊重立院進度。

鄧明斌指出，若現行制度維持不變，雖然勞保基金將於2026年用罄，但政府已有二大保證。第一是，政府一定會負起最終支付責任，第二則是行政院已支持撥補200億元挹注勞保基金，保證勞工領得到給付。同時，政府撥補機制也已於勞保年改草案中明定，未來立法通過後，即為法定義務支出，政府會依規定每年撥補。

同時，鄧明斌也特別提醒，勞工朋友們不要過於恐慌，過去在2012年時也因為勞保破產傳言影響，就曾出現過搶辦請領一次老年給付情形，但目前已時隔七、八年了，勞保也沒有破產。

但，據了解當初請領一次老年給付者，給付幾乎都已用完，但其實如果是採月領的話，平均換算下來若是可以超過六年的話，都會比一次領要來得多，對於老年生活也比較有保障。