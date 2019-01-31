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台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

勞保提前破產 最新精算懶人包QA一次看懂

2019-01-31 14:39經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

Q1：107年精算結果為何？

A1：107年精算結果顯示，若現行制度維持不變，勞保基金將於115年用罄，又觀察勞保之收支變化趨勢，與歷年精算結果據一致性，無明顯不同，此次財務數據之變動在預期範圍內。

Q2：最新精算報告可於何處下載？

A2：最新精算報告已充分揭露於勞工保險局網站-「政府資訊公開」-「研究報告」專區供查詢（https://www.bli.gov.tw/0100802.html）。

Q3：本次結果與前次（104年）有差異之原因？

A3：最新精算與上次略有差異，主要係因參保人數增加、平均投保薪資提高及年資增加。另精算平衡費率為27.3%，而過去3年實收費率為9~9.5%，收費不足給付成本所致。

Q4：勞工關心領得到給付嗎？

A4：政府已有兩大保證，第一、政府會負起最終支付責任；第二、行政院已支持撥補200億元挹注勞保基金，保證勞工領得到給付。

Q5：以後每年撥補200億元嗎？

A5：政府對勞保財務十分重視，考量去（107）年保險收支呈逆差，故行政院以積極解決問題之態度，先撥補200億元以挹注勞保基金。

又政府撥補機制已於勞保年改草案中明定，未來立法通過後即為法定義務支出，政府會依規定每年撥補。

Q6：勞保基金投資績效如何？

A6：基金投資難免會有波動，但整體而言，勞保基金近10年的平均年報酬率仍達3.79%。去年度因國際經濟情勢影響，投資績效不如預期，但今年1月已有好轉，未來基金運用局會持續強化多元投資，提升基金運用績效。又今年勞保費率依法調升0.5%，將對改善收支逆差缺口有所助益。

Q7：勞保年金改革草案還會推動嗎？

A7：勞保改革草案已送請立法院審議，將尊重立法院的審議進度。

勞保年金保險

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