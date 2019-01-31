去年製造業景氣燈號 低迷、衰退就占了大半

2019-01-31 10:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



情境示意圖。去年12月國內製造業相關數據表現持續不振，拖累售價面與需求面指標。 聯合報系資料照 分享 facebook 台灣經濟研究院今（31）日公布去年12月製造業景氣燈號，連續第二個月亮出「衰退」藍燈。回顧去年製造業燈號表現，總計出現二次「持平」綠燈、四次藍燈，其餘皆為「低迷」黃藍燈。

台經院助理研究員方俊德指出，受到全球需求放緩、國際原油價格走低、電子產業淡季效應、廠商保守觀望等因素影響，使得去年12月國內製造業相關數據表現依舊不佳，拖累售價面與需求面指標。

不過，由於下游原料成本壓力減緩，加上廠商對於當月景氣看壞程度低於上月，有利於成本面與經營環境面表現，整體製造業景氣信號值由11月修正後的10.00分，微幅增加0.08分至10.08分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

方俊德分析，台灣經濟去年上半年仍有良好表現，不僅出口持續二位數成長，股市也穩守萬點之上，經濟成長率逾3%，在排除春節因素後，上半年製造業燈號表現大致與2017年同期相似。

然而從第3季起，台灣出口成長開始下滑，11至12月甚至出現負成長，一方面是基期因素墊高比較基準，另一方面是占台灣出口高達43%的電子零組件及資通訊產品成長率不如2017年，占比31%的原物料相關商品前自第4季起也受到油價下跌拖累，加上美中貿易戰不利因素開始發酵，使得廠商對於未來景氣看法轉為保守，因此下半年開始，製造業燈號表現不如2017年同期。

在年度預測更新方面，國際預測機構普遍預期今年全球經濟成長將不如去年，加上行動通訊裝置成長飽和、國際原油價格大幅修正，全球貿易將受到影響，國內出口也難維持前二年的高成長表現。

此外，儘管人工智慧、物聯網、汽車電子、高速運算等新興科技領域拉抬對於半導體業需求，但受到智慧型手機出貨量表現不如預期，加上記憶體價格反轉向下，將使得今年國內半導體業產值成長幅度不如去年，台經院預估今年製造業各大類與整體製造業景氣燈號均為黃藍燈。

在民生工業方面，紡織業景氣榮枯端視全球經濟表現與民眾消費能力，但消費大國經濟成長放緩，加上中國競爭壓力仍存，預估今年紡織業及整體民生工業處於黃藍燈表現。

在化學橡膠方面，受到美國乙烯產能陸續增加，供給趨向寬鬆，使得產品價格表現將較為疲弱，不利國內相關業者在乙烯產品的獲利表現，配合美中貿易摩擦不確定性依舊，進而影響對本產業的購料需求。不過，受惠於國內重大公共建設預算擴大，有助帶動相關工程用化學品需求，故今年石化業景氣仍以持平看待。

在金屬機械方面，受到美中貿易衝突升溫，機械設備製造業儘管有來自美國的轉單效應，但中國的採購減少以及在東協地區的訂單流失，更不利業者的外銷表現，惟國內市場需求增加及業者技術提升下，進口替代更為明顯，今年我國機械設備製造業產、銷值雖可望延續去年成長態勢，但成長幅度恐將明顯趨緩。

在電子電機業方面，智慧手機市場缺乏新功能刺激市場、手機與電腦消費換機潮依舊疲弱的影響，加上比較基期墊高，國際政經情勢前景未明，廠商看法轉為保守，將壓抑我國電子產業的成長力道。

在運輸工業方面，受到先前的鋼鋁加徵關稅，已對汽車廠成本與汽車零件原物料價格帶來壓力，且中國降低汽車及零件關稅後，當地品牌恐面臨進口車的挑戰，不利於供應中國自主品牌的台資汽車零件業者。