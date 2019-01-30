美國麥當勞調漲售價 營收卻下滑

2019-01-30 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



速食業龍頭麥當勞（McDonald's Corp）去年第4季調高美國的商品售價，整體營收卻下滑，凸顯面臨的挑戰。麥當勞30日表示，去年第4季營收跟前年同期相比減少3%，營業額為51.6億美元，符合分析師預期。

全球同店銷售（same-store sales）在去年第4季增加4.4%，高於分析師預期的4%。在美國同店銷售增加的2.3%歸功於漲價。