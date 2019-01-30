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美國麥當勞調漲售價 營收卻下滑

2019-01-30 23:15聯合報 記者張佑生╱即時報導

速食業龍頭麥當勞（McDonald's Corp）去年第4季調高美國的商品售價，整體營收卻下滑，凸顯面臨的挑戰。麥當勞30日表示，去年第4季營收跟前年同期相比減少3%，營業額為51.6億美元，符合分析師預期。

全球同店銷售（same-store sales）在去年第4季增加4.4%，高於分析師預期的4%。在美國同店銷售增加的2.3%歸功於漲價。

麥當勞企圖未來幾年以翻新門市、使用新鮮食材、減少牛肉的抗生素來吸引顧客，但消費者有愈來愈多的快速用餐選擇。

麥當勞在速食市場面臨挑戰。路透
麥當勞在速食市場面臨挑戰。路透
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麥當勞營收

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