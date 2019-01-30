2019地方創生元年 國發基金大舉助攻

2019-01-30 22:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



國發會將2019年訂為「地方創生元年」，國發基金也大舉助攻，訂定多項協助地方創生及社會企業發展資金措施，包括加碼投資上限金額至40％、提高天使創投投資地方創生金額上限至2000萬、讓地方創生事業融資更方便的措施等，期能以加強投資及提供信用保證等方式，協助地方創生及社會企業相關事業發展。

國發基金今（30）宣布通過「地方創生暨社會企業創業投資事業投資作業要點」，目的希望加強與民間合資，成立創投基金，共同投資地方創生事業及社會企業，其中，國發基金對個別創業投資事業的投資上限可達40%。

另外，為鼓勵民間資金參與共同投資地方創生或社會企業相關事業，民間創投未來若搭配國發基金，共同投資地方創生事業，民間創投投資1元，國發基金最多將搭配投資5元。

上述民間基金包括「加強投資中小企業實施方案」、「加強投資文化創意產業實施方案」、「加強投資策略性製造業實施方案」及「加強投資策略性服務業實施方案」等合作投資專案。

國發基金同時說明，「創業天使投資方案」對地方創生或社會企業及其他相關新創事業，個案投資金額上限也可達新台幣2,000萬元。

融資部分，為了讓地方創生或社企更方便取得融資資金，將「中小企業信保基金」的信用保證專款，納入地方創生事業，並提高保證成數至九成

國發基金配合推動行政院「地方創生國家戰略計畫」及「社會創新行動方案」，提供助力推動，希望帶動民間和社企力量實現地方創生。