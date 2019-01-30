中華信評：台灣銀行業今年業務成長動能與資產品質受限

2019-01-30 18:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



中華信用評等公司今（30）日公布「全球經濟不確定性是台灣銀行業2019年面臨首要風險」。報告中指出，全球經濟的不確定性與國內經濟成長的減緩可能會使台灣銀行業2019年的業務成長動能與資產品質受到限制。尤其若是美國與中國間貿易緊張情勢大幅擴散至台灣的企業部門，並導致 企業借款人發生償還借款能力下降的情況時，其對銀行業者信用結構造成的威脅程度也可能會愈來愈高。

中華信評分析師范維華表示，預期2019 年台灣銀行業者面臨的信用風險與信用成本將略為增加，同時，激烈的競爭與國內偏低的利率水準也將持續對銀行業者的獲利成長空間形成限制。不過，他也指出，大多數的受評銀行都擁有足夠的資本水準，可以因應未來一年期間在公司治理、法遵、 以及網路安全需求方面日益增加的成本負擔，並為業者繼續維持穩定的信用結構提供支撐。

該篇報告同時也提到，儘管美中間的貿易爭端至今還未導致銀行業的不良放款大幅增加，但若是貿易戰期間的拉長或是貿易緊張局面或關稅課徵範圍持續擴大，都有可能會降低出口導向型之台灣企業的債務償還能力。 而此一情況的持續長期可能會對銀行業者的資產品質與業務成長動能造成負面的影響。

不過，范維華表示，我們對台灣銀行業仍然維持展望為穩定的看法，因為我們預期各銀行業者2019年的資本水準應可繼續維持在中華信評認定的允當等級至強等級間。他補充指出，銀行業者的資本水準應足以支應其目前的業務營運、以及為了在台灣普遍偏低的利率環境下追求更高報酬率而進行的海外業務擴張計劃所需。

此外，大部分的台灣銀行業者目前已經符合巴塞爾協定三（Basel III）原先設定需於2019年達到的更高資本要求。該程度的資本水準加上充裕的市場流動性，應可為各銀行業者在 2019 年期間面臨的潛在經濟與市場波動性提供緩衝保障。不過，若銀行業者在本身並未維持足夠的資本緩衝空間或允當的風險控管措施下，即積極從事海外業務的擴張或併購行動，則其信用評等可能就會面臨下調的壓力。