年關難過 這家生技業者宣布裁員三成

2019-01-30 18:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



聚焦於臨床階段腫瘤藥物、針對全球市場開發新穎療法的生物製藥公司亞獅康今（30）日宣布策略性重整公司架構，由於該公司約50多人，此次將裁員30%則約10多個人，不過將能降低50％營運成本，這也是台灣對外公布裁員的第一家生技公司。

亞獅康表示，本次策略性重整，將降低成本基準，包含縮減30%人員編制，也將不會有其他重大之組織架構改變。除了人員精簡之外，現任醫學長Bertil Lindmark將退休並返回歐洲；目前擔任集團醫學副總裁暨台灣總經理的謝志逸將出任代理醫學長，營運長Mark McHale將立即轉任開發長和研發總監。

亞獅康執行長傅勇表示，將盡力確保公司資金獲得最有效率運用，以支持公司三項主要的資產varlitinib、ASLAN003 和 ASLAN004開發，公司在接下來的兩年內完成重點試驗至關重要。亞獅康將會把資源集中於公司主要臨床項目varlitinib於膽道癌（BTC）、ASLAN003 於急性骨髓性白血病(AML)以及 ASLAN004於異位性皮膚炎之臨床試驗。

亞獅康也提到，未來將資源集中在varlitinib於膽道癌後期臨床試驗的開發，該項藥物可望成為一線與二線膽道癌之新穎療法。Varlitinib 二線膽道癌樞紐試驗 TreeTopp (TREatmEnT OPPortunity)已於去年12月提前完成受試者收案，預計於今年下半年取得初步臨床試驗數據。

此外，亞獅康將終止目前正於中國大陸進行的單臂二線膽道癌臨床試驗，因目前該項試驗數據預計出爐時間將晚於TreeTopp試驗。若TreeTopp數據為正面，該數據將用於大陸、美國和其他主要區域的新藥藥證申請(NDA)。

亞獅康於近期發表的1b期varlitinib 一線膽道癌正面數據顯示 varlitinib 與標準治療相比有較高的客觀反應率，這項試驗將繼續招收受試者，以強化試驗數據。

ASLAN003 於急性骨髓性白血病以及 ASLAN004 於異位性皮膚炎的臨床試驗開發仍將按計畫進行。亞獅康預計於今年上半年完成ASLAN003 急性骨髓性白血病第一部分之二期臨床試驗以及 ASLAN004 一期之單一劑量遞增試驗。