親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

麗寶樂園斷軌雲霄飛車停擺 遊客從16層樓高處走下

冰箱塞滿滿剩菜？ 保存年菜4大錯誤觀念

年關難過 這家生技業者宣布裁員三成

2019-01-30 18:14經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

聚焦於臨床階段腫瘤藥物、針對全球市場開發新穎療法的生物製藥公司亞獅康今（30）日宣布策略性重整公司架構，由於該公司約50多人，此次將裁員30%則約10多個人，不過將能降低50％營運成本，這也是台灣對外公布裁員的第一家生技公司。

亞獅康表示，本次策略性重整，將降低成本基準，包含縮減30%人員編制，也將不會有其他重大之組織架構改變。除了人員精簡之外，現任醫學長Bertil Lindmark將退休並返回歐洲；目前擔任集團醫學副總裁暨台灣總經理的謝志逸將出任代理醫學長，營運長Mark McHale將立即轉任開發長和研發總監。

亞獅康執行長傅勇表示，將盡力確保公司資金獲得最有效率運用，以支持公司三項主要的資產varlitinib、ASLAN003 和 ASLAN004開發，公司在接下來的兩年內完成重點試驗至關重要。亞獅康將會把資源集中於公司主要臨床項目varlitinib於膽道癌（BTC）、ASLAN003 於急性骨髓性白血病(AML)以及 ASLAN004於異位性皮膚炎之臨床試驗。

亞獅康也提到，未來將資源集中在varlitinib於膽道癌後期臨床試驗的開發，該項藥物可望成為一線與二線膽道癌之新穎療法。Varlitinib 二線膽道癌樞紐試驗 TreeTopp (TREatmEnT OPPortunity)已於去年12月提前完成受試者收案，預計於今年下半年取得初步臨床試驗數據。

此外，亞獅康將終止目前正於中國大陸進行的單臂二線膽道癌臨床試驗，因目前該項試驗數據預計出爐時間將晚於TreeTopp試驗。若TreeTopp數據為正面，該數據將用於大陸、美國和其他主要區域的新藥藥證申請(NDA)。

亞獅康於近期發表的1b期varlitinib 一線膽道癌正面數據顯示 varlitinib 與標準治療相比有較高的客觀反應率，這項試驗將繼續招收受試者，以強化試驗數據。

ASLAN003 於急性骨髓性白血病以及 ASLAN004 於異位性皮膚炎的臨床試驗開發仍將按計畫進行。亞獅康預計於今年上半年完成ASLAN003 急性骨髓性白血病第一部分之二期臨床試驗以及 ASLAN004 一期之單一劑量遞增試驗。

異位性皮膚炎

相關新聞

中鋼、紡織業向勞動部提案 縮短輪班間隔

2019-01-30 19:11

4離岸風電商籌設許可 經濟部最快春節前核發

2019-01-30 18:37

力推創業天使投資方案 國發基金下修申請門檻

2019-01-30 16:46

離岸風電躉購費率調到5.5 王惠美：予以尊重

2019-01-30 16:28

經濟部讓步！離岸風電躉購費率5.5160元

2019-01-30 16:18

離岸風電費率拍板！ 調升至每度5.5元

2019-01-30 16:07

躉購費率將出爐 台離岸風電產業發展關鍵

2019-01-30 14:34

影／離岸風電躉購費率 業界反彈聲大

2019-01-30 14:27

環團促停發興達燃煤機組操作許可 高市傾向有條件展延

2019-01-30 12:25

躉購費率將拍板 離岸風電預期在5.1至5.8元間

2019-01-30 12:17

環保署長張子敬：環評效率 三招提速

2019-01-30 01:35

環保署長談修環評法…不能變拼裝車

2019-01-30 01:33

環保署長基層出身 施政接地氣

2019-01-30 01:33

離岸風電…拚經濟新引擎

2019-01-30 01:33

離岸風電產業發展 要度過陣痛期

2019-01-30 01:31

名家觀點／恢復實質薪資成長的途徑

2019-01-30 01:08

若進不了CPTPP 部分傳產面臨高關稅

2019-01-29 23:57

環境更嚴苛… 許勝雄看今年景氣「外冷內溫」

2019-01-29 23:52

離岸風電產業在地化 將成為台灣兆元產業

2019-01-29 19:39

國際經貿情勢多變 貿易局擬定4重點因應

2019-01-29 18:57

為何反對離岸風電？ 台大醫：這是三個錯誤的世界第一

2019-01-29 18:20

許勝雄：全球經濟嚴苛 台灣外冷內溫

2019-01-29 16:45

爭取加入CPTPP 經部評估紡織工具機等受益多

2019-01-29 16:23

民視爛帳13年 全民電通10億元股票當廢紙

2019-01-29 09:42

國家適當舉債其實不是那麼可怕

2019-01-25 12:50

從花蓮鄉下囝仔到身價百億ATT董座 戴春發的地攤發跡之路

2019-01-24 13:36
看更多

熱門文章

好康來了 美元定存利率喊到9％

2019-01-30 00:46

月租80萬吃不消！金鑛咖啡說掰掰 專家：房東該醒了

2019-01-30 11:50

傳花旗銀電腦系統當機客戶存款歸零 花旗：一切正常

2019-01-30 12:38

傳華為要求台積電產線移往中國 法人：先過3大難關

2019-01-30 12:18

租金漲翻天！ 這六家名店歇業掰掰了

2019-01-30 14:19

離岸風電費率拍板！ 調升至每度5.5元

2019-01-30 16:07

「解除分期付款」已經落伍啦！ 最常詐騙手法是這項

2019-01-30 11:28

鴻海加碼鏡頭廠 槓大立光

2019-01-29 23:25

換鈔倒數3天 還沒換新鈔的趕快去453家指定據點報到

2019-01-30 05:59

面板業寒冬 彩晶驚爆年前裁員

2019-01-30 08:36

實價登錄再添新話題 江蕙4.2億買信義聯勤

2019-01-29 23:24

兩種外幣定存 國人最愛

2019-01-30 00:45

北市這條路最便宜 新屋一坪42萬元

2019-01-30 12:53

大調漲！ 20年離岸風電費率平均為5.5160元

2019-01-30 16:08

不到半年連續出包 台積電市值狂掉1600億

2019-01-30 00:27

遭爆大當機客戶存款歸零 花旗銀行回應了

2019-01-30 14:10

螺絲鬆？台積電模範生怎麼了

2019-01-30 00:31

建商價格硬了、買方縮手 上季新屋銷售率好慘

2019-01-29 22:16

市民大道豪宅明日博標售 面不面高架橋只差這樣

2019-01-30 11:07

經濟部讓步！離岸風電躉購費率5.5160元

2019-01-30 16:18

企業遇寒風 這些公司員工年關難過

2019-01-30 17:26

離岸風電…拚經濟新引擎

2019-01-30 01:33

離岸風電躉購費率調到5.5 王惠美：予以尊重

2019-01-30 16:28

九合一選後房市未見轉好 雙北桃竹盤整修正

2019-01-29 22:35

石化業首例 榮化私有化下市

2019-01-30 01:26

那些年，藝人買過的豪宅…

2019-01-29 23:19

解析／蘋果靠軟體獲利穩住江山 台廠恐難再吃香喝辣

2019-01-30 11:56

外溢保單銷售 南山衝第二

2019-01-30 00:27

喊鴻海上200元分析師…張博凱傳跳槽高盛

2019-01-30 00:57

國泰房地產指數出爐 上季推案增、銷量減

2019-01-30 01:28

桃園市連六年狂吸人口數 房市買氣九成全靠自住客

2019-01-29 19:48

對岸需求大縮水 重擊全球半導體

2019-01-30 01:15

外勞人數破70萬大關 央行：年匯近千億返鄉

2019-01-29 20:03

網路賣家未報稅 按次開罰

2019-01-30 00:30

離岸風電產業在地化 將成為台灣兆元產業

2019-01-29 19:39

躉購費率將出爐 台離岸風電產業發展關鍵

2019-01-30 14:34

若進不了CPTPP 部分傳產面臨高關稅

2019-01-29 23:57

華為傳拉晶片供應鏈產能至中國 估年底完成

2019-01-30 13:39

出售不動產開發票 不可減除仲介費用

2019-01-30 00:30

長春、奇美不上市 低調打拚

2019-01-30 01:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top