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力推創業天使投資方案 國發基金下修申請門檻

2019-01-30 16:46經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

國發基金今（30）日宣布鬆綁「創業天使投資方案」，為了擴大資金資源使用效益，下修申請門檻，調整項目包含提高個案投資金額、放寬申請適用對象、簡化小額投資流程、調整基金退場年限。

國發基金為建立新創事業投資機制，辦理「行政院國家發展基金創業天使投資方案」，並在去年5月啟動，五年匡列10億元，期望藉由與天使投資人共同投資，而不同於過去「創業天使投資計畫」屬於單方面的補助，提供新創企業創立初期營運資金。

為精進協助新創事業取得營運所需資金，今（30）日國發基金宣布，調整「創業天使投資方案」。包括提高個案投資金額從1000萬元至2000萬元，並放寬申請對象、簡化小額投資流程，調整基金的退場年限不限制在七年內。

國發會說明，「創業天使投資方案」截至目前，已審議16家新創事業，通過投資11家新創事業，通過率達68.8％。

國發基金通過投資金額約新台幣9,820萬元，加計民間天使投資人搭配投資約新臺幣8,900萬元，合計1億8,720萬元。

國發會表示，透過國發基金創業天使投資方案，借重天使投資人專業經驗，提供新創事業輔導諮詢及網絡連結能量，提升新創事業的成功機率，以鼓勵天使投資活動，完善台灣新創投資生態。

國發基金鬆綁「創業天使投資方案」。 資料來源／國發會提供
國發基金鬆綁「創業天使投資方案」。 資料來源／國發會提供
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