力推創業天使投資方案 國發基金下修申請門檻

2019-01-30 16:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



國發基金今（30）日宣布鬆綁「創業天使投資方案」，為了擴大資金資源使用效益，下修申請門檻，調整項目包含提高個案投資金額、放寬申請適用對象、簡化小額投資流程、調整基金退場年限。

國發基金為建立新創事業投資機制，辦理「行政院國家發展基金創業天使投資方案」，並在去年5月啟動，五年匡列10億元，期望藉由與天使投資人共同投資，而不同於過去「創業天使投資計畫」屬於單方面的補助，提供新創企業創立初期營運資金。

為精進協助新創事業取得營運所需資金，今（30）日國發基金宣布，調整「創業天使投資方案」。包括提高個案投資金額從1000萬元至2000萬元，並放寬申請對象、簡化小額投資流程，調整基金的退場年限不限制在七年內。

國發會說明，「創業天使投資方案」截至目前，已審議16家新創事業，通過投資11家新創事業，通過率達68.8％。

國發基金通過投資金額約新台幣9,820萬元，加計民間天使投資人搭配投資約新臺幣8,900萬元，合計1億8,720萬元。