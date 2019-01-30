新創大利多 國發基金鬆綁投資方案

2019-01-30 15:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



為協助新創事業取得營運所需資金，國發基金今（30）日公告調整「創業天使投資方案」若干項目，包括個案投資金額將從1,000萬元提高至2,000萬元，並且放寬申請適用對象，若經審議會同意，則免天使投資人搭配投資。

國發基金「創業天使投資方案」匡列10億元經費，有別於原先單向「補助」，改為「投資」性質亦即形成命運共同體，更能掌握新創公司發展狀況，並且期盼帶動天使投資人共襄盛舉。

如今國發基金更進一步祭出利多，調整項目包括個案投資金額從1,000萬元提高至2,000萬元；申請適用對象方面，得經審議會同意，則免天使投資人搭配投資。

此外，簡化小額投資流程，天使投資人申請投資金額300萬元以下，且投資金額不低於國發基金，國發基金將逕行投資；基金退場年限也從調整前的七年，改為得經審議會同意，將可延長退場年限。

國發基金官員指出，政府入股等於「把招牌也借給他們」，但部分新創業者有所顧慮，擔心因此失去公司主導權；但其實國發基金有著持股比率不超過二成的原則，並不會介入經營，只扮演資金供給的角色，為的就是尊重經營團隊的原創精神和主導權。

截至目前為止，「創業天使投資方案」已經審議16家新創事業，通過投資11家新創事業，通過率達68.75%，國發基金通過投資金額約新台幣9,820萬元，加計民間天使投資人搭配投資約新台幣8,900萬元，合計1.87億元。

國發基金強調，希望透過「創業天使投資方案」，借重天使投資人專業經驗，提供新創事業輔導諮詢及網絡連結能量，提升成功機率，完善台灣新創投資生態體系的政策目標。