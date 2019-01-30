環團促停發興達燃煤機組操作許可 高市傾向有條件展延

2019-01-30 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



台電興達電廠3號、4號燃煤機組操作許可將於2月4日到期，南部反空汙大聯盟、5位高雄市議員今天上午召開記者會，籲請高雄市環保局停發，也促行政院副院長陳其邁、高雄市長韓國瑜促經濟部加速改建燃氣。由於興達電廠燃煤機組已有汰除時程，高雄市環保局目前傾向展延電廠操作許可，但會附帶要求電廠降載、減煤。

南部反空汙大聯盟、護樹團體、高市議員康裕成、吳益政、黃捷、林于凱、黃明太、 前議員張豐藤等今天召開記者會，呼籲高雄市政府、經濟部、台電正視南部空汙嚴重的問題，高市停發許可，經濟部停止南電北送。

李建誠說，根據台灣健康空氣行動聯盟統計，去年全國空氣品質監測pm2.5最差的前10個測站，高雄就包辦7個，最差的是左營測站，小港、前金、鳳山都不佳，位在興達電廠下風處的橋頭測站近年惡化最多。

李建誠表示，興達電廠是台灣最老舊燃煤電廠，硫氧化物和碳氧化物排放量為高雄的第1名和第2名=;冬季高雄空汙嚴重，台電卻讓4座興達燃煤機組和2座大林（位在小港）燃煤機組發電到90%，北部大潭、通霄有13座燃氣機組卻時常停機或只發電不到5成，南部用電量約為31%，發電量卻約為39%，南電北送、南電中送使得高屏空汙嚴加速惡化。

去年11月高雄反空汙大遊行中， 當時的市長候進人韓國瑜和陳其邁都簽署108年興達電廠除役改天然氣的承諾，現在韓國瑜當選市長，陳其邁出任行政院副院長，盼韓邁合體，不分黨派、中央地方聯手為高雄市民爭「好氣」，高雄市環保局應停發興達操作許可，陳其邁副則促經濟部著手興達電廠改建燃氣方案。

高雄市環保局表示，興達電廠1號、2號燃煤機每小時各發電50萬度，這兩個機組已使用40年，台電預計112年之前除役；3號和4號機組每小時各發電約55萬度，台電預計3號機組115年除役，4號機組116年除役。

高市自106年開始即要求興達電廠燃煤機組逐年降載，面對3 號和4號機組操作許可2月4日到期之事，環保局最慢要在後天（2月1日）做出決定；目前，高市環保局傾向同意展延，但會附帶要求降載、減煤。