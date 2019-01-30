親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

中職／彭政閔哽咽告訴球迷 季後結束球員生涯

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

躉購費率將拍板 離岸風電預期在5.1至5.8元間

2019-01-30 12:17經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

經濟部今（30）日下午將公布今年再生能源躉購費率，經濟部官員透露，離岸風電躉購費率預期將在5.1~5.8元之間，至於縮小調降的幅度最終結果能不能符合業者期待，變數較大。但，太陽光電躉購費率應較可符合業者期待，調降幅度約會在5%以內。

躉購制度（FIT）為各國會訂定獎勵措施確保再生能源發展，透過固定費率收購能源，提供補貼增加誘因，並保證收購20年。從經濟部先前預告的108年度躉購費率來看，其中地面型太陽光電降到3.7728元，調降幅度為12.15%；水面型太陽光電則為每度4.1665元，降幅為11.16%，並取消階梯式費率、採單一費率。離岸風電則降到5.1060元，降幅約12.71%，還列入售電量上限及取消階梯式費率等規定，業者均表示「無法理解與接受」，且降幅過大，認為已衝擊投資信心。

經濟部今日上午展開再生能源躉購費率審定委員會，預計將於今日下午4時由經濟部政務次長曾文生親自主持記者會宣布，拍板2019年再生能源躉購費率。

針對爭議較大的離岸風電躉購費率部分，曾文生表示，離岸風電的挑戰不能只簡化成躉購費率，必須整合法律、金融、能源、產業四大面向，並且找到政策均衡點，而外界則是解讀，經濟部將調升原預告5.1元離岸風電躉購費率。至於調升幅度是多少，預期是在5.1~5.8元之間。

不過，根據了解，風電業者多是期待能維持躉購費率5.8元，並恢復前高後低階梯式的電價，並取消3,600小時滿發上限。

離岸風電太陽光電經濟部

相關新聞

躉購費率將出爐 台離岸風電產業發展關鍵

2019-01-30 14:34

影／離岸風電躉購費率 業界反彈聲大

2019-01-30 14:27

環團促停發興達燃煤機組操作許可 高市傾向有條件展延

2019-01-30 12:25

環保署長張子敬：環評效率 三招提速

2019-01-30 01:35

環保署長談修環評法…不能變拼裝車

2019-01-30 01:33

環保署長基層出身 施政接地氣

2019-01-30 01:33

離岸風電…拚經濟新引擎

2019-01-30 01:33

離岸風電產業發展 要度過陣痛期

2019-01-30 01:31

名家觀點／恢復實質薪資成長的途徑

2019-01-30 01:08

若進不了CPTPP 部分傳產面臨高關稅

2019-01-29 23:57

環境更嚴苛… 許勝雄看今年景氣「外冷內溫」

2019-01-29 23:52

離岸風電產業在地化 將成為台灣兆元產業

2019-01-29 19:39

國際經貿情勢多變 貿易局擬定4重點因應

2019-01-29 18:57

為何反對離岸風電？ 台大醫：這是三個錯誤的世界第一

2019-01-29 18:20

許勝雄：全球經濟嚴苛 台灣外冷內溫

2019-01-29 16:45

爭取加入CPTPP 經部評估紡織工具機等受益多

2019-01-29 16:23

企業投資首選東南亞 首度超越大陸

2019-01-29 14:37

梁啟源：躉購電價調高不合理 未來電費恐提高

2019-01-29 11:46

勞動基金單月慘賠逾千億 勞動部：績效仍優於大盤

2019-01-29 11:38

中國大陸退居第二 調查：東南亞已成企業投資首選

2019-01-29 11:12

民視爛帳13年 全民電通10億元股票當廢紙

2019-01-29 09:42

國家適當舉債其實不是那麼可怕

2019-01-25 12:50

從花蓮鄉下囝仔到身價百億ATT董座 戴春發的地攤發跡之路

2019-01-24 13:36
看更多

熱門文章

好康來了 美元定存利率喊到9％

2019-01-30 00:46

開車族必知 4月起金管會推車險五新規定

2019-01-29 18:02

月租80萬吃不消！金鑛咖啡說掰掰 專家：房東該醒了

2019-01-30 11:50

江蕙砸4.27億元買豪宅王 坐擁北市超狂景觀

2019-01-29 14:59

傳花旗銀電腦系統當機客戶存款歸零 花旗：一切正常

2019-01-30 12:38

為何反對離岸風電？ 台大醫：這是三個錯誤的世界第一

2019-01-29 18:20

「解除分期付款」已經落伍啦！ 最常詐騙手法是這項

2019-01-30 11:28

傳華為要求台積電產線移往中國 法人：先過3大難關

2019-01-30 12:18

鴻海加碼鏡頭廠 槓大立光

2019-01-29 23:25

換鈔倒數3天 還沒換新鈔的趕快去453家指定據點報到

2019-01-30 05:59

面板業寒冬 彩晶驚爆年前裁員

2019-01-30 08:36

實價登錄再添新話題 江蕙4.2億買信義聯勤

2019-01-29 23:24

不到半年連續出包 台積電市值狂掉1600億

2019-01-30 00:27

兩種外幣定存 國人最愛

2019-01-30 00:45

螺絲鬆？台積電模範生怎麼了

2019-01-30 00:31

建商價格硬了、買方縮手 上季新屋銷售率好慘

2019-01-29 22:16

九合一選後房市未見轉好 雙北桃竹盤整修正

2019-01-29 22:35

離岸風電…拚經濟新引擎

2019-01-30 01:33

台積電14B廠晶圓瑕疵 光阻原料不符規格造成

2019-01-29 15:22

石化業首例 榮化私有化下市

2019-01-30 01:26

那些年，藝人買過的豪宅…

2019-01-29 23:19

解析／蘋果靠軟體獲利穩住江山 台廠恐難再吃香喝辣

2019-01-30 11:56

喊鴻海上200元分析師…張博凱傳跳槽高盛

2019-01-30 00:57

市民大道豪宅明日博標售 面不面高架橋只差這樣

2019-01-30 11:07

北市這條路最便宜 新屋一坪42萬元

2019-01-30 12:53

外溢保單銷售 南山衝第二

2019-01-30 00:27

銀行美元定存利率 限量喊到9.99％

2019-01-29 18:06

死亡前5年內繼承遺產已繳稅 再繼承時免納遺產稅

2019-01-29 19:10

國泰房地產指數出爐 上季推案增、銷量減

2019-01-30 01:28

遭爆大當機客戶存款歸零 花旗銀行回應了

2019-01-30 14:10

外勞人數破70萬大關 央行：年匯近千億返鄉

2019-01-29 20:03

桃園市連六年狂吸人口數 房市買氣九成全靠自住客

2019-01-29 19:48

對岸需求大縮水 重擊全球半導體

2019-01-30 01:15

離岸風電產業在地化 將成為台灣兆元產業

2019-01-29 19:39

網路賣家未報稅 按次開罰

2019-01-30 00:30

太平洋自行車林鳴皋找不到繼承人 只好找機器人接班？

2019-01-29 15:43

晶圓污染事件 劉佩真：台積電要加強內控

2019-01-29 16:36

桃機3個讚 客貨運量航機架次創歷史新高

2019-01-29 18:28

若進不了CPTPP 部分傳產面臨高關稅

2019-01-29 23:57

新光人壽被查獲利害關係人交易等多項缺失 遭罰600萬元

2019-01-29 17:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top