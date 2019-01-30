躉購費率將拍板 離岸風電預期在5.1至5.8元間

2019-01-30 12:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部今（30）日下午將公布今年再生能源躉購費率，經濟部官員透露，離岸風電躉購費率預期將在5.1~5.8元之間，至於縮小調降的幅度最終結果能不能符合業者期待，變數較大。但，太陽光電躉購費率應較可符合業者期待，調降幅度約會在5%以內。

躉購制度（FIT）為各國會訂定獎勵措施確保再生能源發展，透過固定費率收購能源，提供補貼增加誘因，並保證收購20年。從經濟部先前預告的108年度躉購費率來看，其中地面型太陽光電降到3.7728元，調降幅度為12.15%；水面型太陽光電則為每度4.1665元，降幅為11.16%，並取消階梯式費率、採單一費率。離岸風電則降到5.1060元，降幅約12.71%，還列入售電量上限及取消階梯式費率等規定，業者均表示「無法理解與接受」，且降幅過大，認為已衝擊投資信心。

經濟部今日上午展開再生能源躉購費率審定委員會，預計將於今日下午4時由經濟部政務次長曾文生親自主持記者會宣布，拍板2019年再生能源躉購費率。

針對爭議較大的離岸風電躉購費率部分，曾文生表示，離岸風電的挑戰不能只簡化成躉購費率，必須整合法律、金融、能源、產業四大面向，並且找到政策均衡點，而外界則是解讀，經濟部將調升原預告5.1元離岸風電躉購費率。至於調升幅度是多少，預期是在5.1~5.8元之間。

不過，根據了解，風電業者多是期待能維持躉購費率5.8元，並恢復前高後低階梯式的電價，並取消3,600小時滿發上限。