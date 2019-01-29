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劈腿！家暴！仙人跳？ 這議會「情慾流動」忍不住

若進不了CPTPP 部分傳產面臨高關稅

2019-01-29 23:57聯合報 記者張語羚／台北報導

經濟部國貿局長楊珍妮昨天說，若台灣順利加入「跨太平洋夥伴全面進展協定」，對傳統產...
經濟部國貿局長楊珍妮昨天說，若台灣順利加入「跨太平洋夥伴全面進展協定」，對傳統產業將有相當大的幫助。圖為日本、加拿大等十一國代表去年在智利首都聖地牙哥簽訂CPTPP。 （路透）
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台灣能否擠進CPTPP之列仍是未知數，不過目前CPTPP已進行兩階段降稅，超過七成產品零關稅。經濟部國貿局長楊珍妮昨天說，紡織、工具機汽車零組件傳統產業在部分地區的進口關稅高昂，若台灣順利加入CPTPP，對這些產業將有相當大的幫助。

跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）由日本主導，去年十二月生效，創始會員包含日本、新加坡、越南、汶萊、紐西蘭、澳洲、加拿大、智利、墨西哥、秘魯共十一國，目前已進行兩階段降稅，超過七成產品降至零關稅。

楊珍妮昨天與媒體餐敘時說，越南等國是台灣紡織品主要出口國，不過當地關稅高達百分之十到十五。換言之，若台灣無法參與CPTPP，恐將讓部分傳產遭受高關稅之苦；工具機、汽車零組件等產品供應鏈綿長，若加入CPTPP後，有望打入低關稅供應鏈中。

多邊貿易組長劉志宏指出，目前台灣出口越南的紡織品，須被課徵百分之十以上關稅，業者在關稅考量下，可能移轉生產基地到越南。

他說，CPTPP會員國採取產地認定制度，若原料有一定比例來自非會員國，將無法享有關稅優惠，若台灣加入CPTPP，未來工具機、汽車零組件等產業，只要原料來源、終端銷售地都在CPTPP會員國內，就有望大幅降低關稅，對於台灣產業有助益。

關稅工具機汽車零組件CPTPP傳統產業

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