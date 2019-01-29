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法巴高階人事異動 鄭貞茂夫人王瑜華要回家帶小孩

2019-01-29 20:43經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

金融圈29日傳出消息，法國巴黎保險集團在台灣兩家公司高階主管出現異動，將由巴黎管理顧問董事、法國籍的Stephane Armin ROY出任法國巴黎產險台灣分公司總經理，巴黎管理顧問行銷長則由法國巴黎人壽事業發展部副總吳惠雯出任，以接替國發會副主委鄭貞茂夫人王瑜華的職缺。

金融圈29日還傳出，王瑜華請辭法巴產險總經理與巴黎管顧行銷長後，可能轉戰美國再保險，美國再保險台灣分公司總經理蔡佩君去（2018）年10月底離職後，總經理職務一直由財務主管代理，迄今尚未補實。不過，王瑜華受訪時說，「不知道為何這樣配對」？

王瑜華曾是南山人壽的精算與產品開發招牌，2016年揮別服務逾20年的南山，轉換跑道至巴黎管理顧問擔任行銷長，隔年因法巴產險總經理侯自維轉任財團法人住宅地震保險基金總經理，王瑜華又出任法巴產險總座。

法國巴黎集團在台灣有法巴人壽、法巴產險、巴黎管顧，以及與合作金庫金控合資的合作金庫人壽，該集團100%控有的三家公司當中，又以巴黎管顧最重要，堪稱法巴集團在台灣的「腦袋」，負責替法巴人壽、法巴產險研發商品、商品上線前行銷、法令變更下的商品內容調整，及從核保到理賠等服務，公司人數比法巴人壽還多。

王瑜華29日表示，法巴產險總座職務，她已經交棒了，巴黎管顧行銷長的職務，會做到今年1月底。她說自己現在還在家裡帶小孩，從來沒有想過要去哪裡，「我要休息一下，我先生也很忙，想花多一點時間在家裡面」。

國發會副主委鄭貞茂的夫人王瑜華(右二)。記者陳怡慈/攝影
國發會副主委鄭貞茂的夫人王瑜華(右二)。記者陳怡慈/攝影
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