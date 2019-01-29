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桃園市連六年狂吸人口數 房市買氣九成全靠自住客

2019-01-29 19:48經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

六都淨遷入人口量，桃園六年連續稱霸！根據勞動部統計發現，近六年來桃園就業人口數增幅為6.7%，不僅再度拿下六都之冠，桃園市

六都淨遷入人口量，桃園六年連續稱霸。聯合報系資料照片
六都淨遷入人口量，桃園六年連續稱霸。聯合報系資料照片
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換屋及首次購屋的自住佔比就高達近九成。其中，平鎮、蘆竹、中壢因學區優質、交通便利、房價親民三大因素，吸引周邊機場工作者、工業區首購族入住。

桃園除了有航空城計劃，亦有大園、內壢等工業區，就業人口數年年增加，信義房屋統計桃園近四年來購屋概況，整個桃園首購佔比54.1%，以行政區來排名，平鎮有高達60.4%為首購族，其次是蘆竹及中壢，均有強勁的自住需求。

信義房屋平鎮店專員宋律吾表示，在少子化的情況下，平鎮工業區內的南勢國小卻逆勢增班，可見就業人口持續增加，加上家長重視學區，平鎮內有六所大學、二十幾所國小，文教氣息濃厚，其中公立東興、中壢、平鎮國中及文化、信義、興國國小都十分知名，私立復旦中學因升學率高吸引不少父母將孩子送往就讀。

除了學區優勢，宋律吾表示，平鎮臨近中壢，又在新屋交流道旁，房價親民，特別是南勢重劃區，內有大型量販店及國民運動中心，機能完善，屋齡五年內大樓每坪單價15萬元上下，有不少內壢工業區、平鎮工業區的首購族喜歡到此購屋。

此外，機場也為桃園帶來不少工作機會，蘆竹和中壢因為地緣關係，機場工作者偏好在此區購屋。信義房屋大竹店店長梁志名表示，蘆竹離交流道近，不少空服員、機師、地勤人員、貨運業者來此購屋，首購預算在一千萬內，可買標準三房大樓或小坪數透天厝。

而交通便利的中壢，則深受自住客喜愛。信義房屋中壢忠福店店長黃范銘表示，中壢以火車站為核心，內壢交流道下來後，一邊是工業區一邊是住宅區，更有機場捷運可直達台北火車站，要搭高鐵亦不遠，吸納機場工作者及工業區員工到此購屋，黃范銘進一步分析，中壢房屋屋齡新，約五到十年內，二、三房總價落在600~900萬間，租金為一、二萬元，若以購入600萬的房屋來說，租金其實和貸款差不多，讓中壢成不少首購客戶的首選。

機場捷運信義房屋學區

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