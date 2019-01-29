離岸風電產業在地化 將成為台灣兆元產業

2019-01-29 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



台灣擁有全球最好的離岸風場，為何經濟部新預告的5.1元躉購費率仍讓離岸風場開發商望而卻步，風力發電產業協會理事長林秋豐今天認為，主因是面臨著高難度的挑戰及初期較高的建置成本。

由於沃旭、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、海龍及中鋼等4家離岸風電開發商，無法取得2018年度每度電5.8元躉售費率，引發4家開發商發表聯合聲明，表示無法依照新預告的躉售費率5.1元執行開發計畫，沃旭已向台灣本土供應商發出暫時停工通知，要等到明天經濟部公告拍板結果而做後續決定。

台灣海峽的風資源非常豐沛，全球最好的20個風場，有16個在台灣海峽，加上台灣在機械、電機、電子等產業能力具備技冠全球的製造優勢，很有機會可以複製過去在電腦、電動車等領域的成功歷史。

台灣綜合研究院院長吳再益表示，任何形式的發電，費率初期都較高，待產業成熟穩定發展後才逐漸往下。歐洲歷經28年，才有現在低成本的能力。

再者，台灣與歐洲的離岸風電產業發展上，還存在著天然環境面的差異，包括有颱風、有地震、及海床地質結構鬆軟，水下基礎結構需選用結構剛性較強及較耐震的套筒式結構，而非歐洲主流且成本較低的單樁式基礎結構。

至於社會所關心的取消躉購上限3600小時，清華大學教授范建得說，德國再生能源裝置容量早已超過五成，當遇到季節用電需求低時，即使要求風電降載，德國政府仍會用躉購費率買電，反觀經濟部每年躉購上限3600小時，會讓剛起步的風電產業難以發展。