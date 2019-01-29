永旺出售全球最大機場太陽能電廠 交易總金額逾7億元

2019-01-29 19:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



聯合再生能源（3576）今日宣布，其子公司永旺能源旗下之子公司GES USA與潔淨能源業界資深投資機構CleanCapital簽訂買賣合約，出售GES USA兩家子公司100%股權予CleanCapital，包含分布於美國合計約13.2MW的太陽能資產，此次交易總金額約美金2,425萬元，折合新台幣約7億元。

此次交易資產中包含印第安那機場太陽能廠，此電廠共分三期合計約25.5MW的規模，不僅位居北美機場太陽能電廠之冠，也是全球最大的一座。此次出售之第一期使用超過4萬4千片之太陽能模組，每年可產生近1,700萬度的電力，足以供給近2,000戶家庭一整年所需。

CleanCapital是一個業界領先的潔淨能源投資平台，已投資逾3億美金於規模100MW以上之太陽能營運資產。目前CleanCapital已在美國11州持有並營運共108個太陽能廠，並與其他知名投資機構合作，引導投資機構投入快速成長的清潔能源產業。GES USA陳榮哲總經理表示，CleanEnergy在管理潔淨能源資產方面展現了相當的實力，很榮幸可以跟具備如此投資效率與規模的機構合作。

近年來氣候變遷日益極端，全球暖化導致的氣候變遷已被聯合國稱為人類面臨的最大危機，因此越來越多金融機構及投資法人重視永續再生能源的投資。聯合再生能源積極發展太陽能系統領域，持續強化全球布局。由於太陽能電廠可創造出大於20年的可預估現金流量，對此等同於固定收益商品的投資也有助於巴黎協議目標的達成。

聯合再生能源於全球已簽約或開發中的案量已超過1GW，為台灣在全球太陽能系統佈局最完整、規模最大的太陽能公司，新電廠持續裝置完成，加上金融機構對永續再生能源的積極投資，將是聯合再生能源未來成長的動力。