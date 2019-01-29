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正視中國統戰壓力：終於「撿到槍」的「辣台灣」

全球景氣堪憂 許勝雄估台灣「外冷內溫」

2019-01-29 17:40聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

新金寶集團今天舉辦旺年晚會，金寶董事長許勝雄、康舒總經理高青山、金寶總經理沈軾榮、泰金寶總經理鄒孔訓會前一同說明新一年展望，許勝雄表示，國際貨幣基金（IMF）今年已經二度下修全球經濟成長率，形容景氣為「烏雲罩頂」，受到國際大環境影響，今年台灣景氣預期是「外冷內溫」。

金寶董事長許勝雄表示受到國際大環境影響，預估今年台灣景氣會是「外冷內溫」。記者余...
金寶董事長許勝雄表示受到國際大環境影響，預估今年台灣景氣會是「外冷內溫」。記者余承翰／攝影
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新金寶集團舉辦旺年晚會，金寶董事長許勝雄（左二）、康舒總經理高青山（左一）、金寶...
新金寶集團舉辦旺年晚會，金寶董事長許勝雄（左二）、康舒總經理高青山（左一）、金寶總經理沈軾榮（右二）、泰金寶總經理鄒孔訓（右一）一同說明新一年展望。記者余承翰／攝影
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泰金寶許勝雄景氣
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