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在台外勞一年匯出近千億元… 央行宣布簡化匯款流程

2019-01-29 17:27經濟日報 記者陳美君╱即時報導

根據統計，目前在台的外籍勞工超過70萬人，去（2018）年前11月累計匯出資金超過28億美元，一年匯出金額約30億美元（折合新台幣約924億元）。中央銀行今（29）日宣布，修正「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」，簡化外勞仲介機構代為匯回資金的申報流程，並自即日起生效。

央行今日宣布修正「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」裡的第27點，有關私立就業服務機構為外籍勞工代結匯申報之應檢附文件，刪除「私立就業服務機構從事跨國人力仲介服務品質評鑑」。

央行外匯局副局長賀培真指出，勞動部核發的「評鑑證明」文件，目的為評量私立就業服務機構對外籍勞工及雇主的服務品質，非衡量業者是否足以提供代辦外籍勞工匯款的證明文件，且考量勞動部對私立就業服務機構已訂有管理規範，該部網站已建置「私立就業服務機構查詢系統」，相關私立就業服務機構許可有效期限及評鑑結果等資訊，可供銀行業受理外籍勞工匯款時查詢。

另外，關於洗錢防制法、資恐防制法及金融監督管理委員會相關規定，銀行業辦理匯款本應遵循。歷經亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑後，銀行業對執行相關以風險為本防制洗錢措施及打擊資恐的法規遵循均已大幅提升。

賀培真表示，目前在台的外勞超過70萬人，去年前11月，匯出資金超過28億美元，平均每位外勞一個月匯出367美元，一年下來約匯出30億美元。其中，家庭看護一個月所得約647美元，若為產業勞工，所得約902美元。

隨著台灣基本工資上調，加上政府開放外勞人數增加，估計未來外勞匯出金額可能隨之擴大。

銀行業洗錢防制法
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