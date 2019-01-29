許勝雄看今年 景氣「外冷內溫」

2019-01-29 17:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



新金寶集團今（29）日舉行旺年會，展望今年景氣，集團大家長、金寶董事長許勝雄表示，國際貨幣基金（IMF）今年已經二度下修全球經濟成長率，形容景氣為「烏雲罩頂」，受到國際大環境影響，今年台灣景氣預期是「外冷內溫」。

回顧去年，許勝雄表示，2018是充滿挑戰一年，外部有美中貿易戰、英國脫毆及中國經濟起伏變化等干擾，但新金寶集團國際化布局相當長，樂觀面對挑戰。

許勝雄分析，原本IMF預估2018、2019 全球GDP 可以達到3.9%，後來最終修正到3.7%。以個別國家來看，美國經濟狀況最強、達2.9%，歐洲2%、日本1.1%、中國6.6%、台灣2.66%。

許勝雄表示，展望今年，IMF本來說「天空有烏雲在天邊」，但最近修正為「烏雲罩頂」，表示今年環境更嚴苛。目前IMF估計，全球GDP成長率約達3.5%，個別國家部分，美國2.5%、歐盟1.6%、日本1.1%、中國6.2%。

在台灣方面，許勝雄強調，今年跟往年經濟「外熱內冷」不一樣，2019反而是全球經濟「外冷」，台灣經濟「內溫」，主要是受惠政府前瞻計畫投資，且台商因美中貿易戰回台設廠，以及服務業觀光回溫等。

許勝雄表示，兩岸和平穩定很重要，尤其未來2~3年美中貿易戰很難全面解決，會影響全球經濟。在歐洲方面，德國執政黨本來還是領導歐盟體系，但在國內選舉後情勢發生變化，讓德國作法可能改變。而法國也發生黃背心運動、英國有脫歐議題未解，未來兩年經濟面臨考驗。