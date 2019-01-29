親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

【觀影賀歲】香港賭片史：賭神歸位後，還剩下什麼？

整鼻半年後近照曝光！太陽花女王劉喬安讓人認不出

許勝雄看今年 景氣「外冷內溫」

2019-01-29 17:06經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

新金寶集團今（29）日舉行旺年會，展望今年景氣，集團大家長、金寶董事長許勝雄表示，國際貨幣基金（IMF）今年已經二度下修全球經濟成長率，形容景氣為「烏雲罩頂」，受到國際大環境影響，今年台灣景氣預期是「外冷內溫」。

回顧去年，許勝雄表示，2018是充滿挑戰一年，外部有美中貿易戰、英國脫毆及中國經濟起伏變化等干擾，但新金寶集團國際化布局相當長，樂觀面對挑戰。

許勝雄分析，原本IMF預估2018、2019 全球GDP 可以達到3.9%，後來最終修正到3.7%。以個別國家來看，美國經濟狀況最強、達2.9%，歐洲2%、日本1.1%、中國6.6%、台灣2.66%。

許勝雄表示，展望今年，IMF本來說「天空有烏雲在天邊」，但最近修正為「烏雲罩頂」，表示今年環境更嚴苛。目前IMF估計，全球GDP成長率約達3.5%，個別國家部分，美國2.5%、歐盟1.6%、日本1.1%、中國6.2%。

在台灣方面，許勝雄強調，今年跟往年經濟「外熱內冷」不一樣，2019反而是全球經濟「外冷」，台灣經濟「內溫」，主要是受惠政府前瞻計畫投資，且台商因美中貿易戰回台設廠，以及服務業觀光回溫等。

許勝雄表示，兩岸和平穩定很重要，尤其未來2~3年美中貿易戰很難全面解決，會影響全球經濟。在歐洲方面，德國執政黨本來還是領導歐盟體系，但在國內選舉後情勢發生變化，讓德國作法可能改變。而法國也發生黃背心運動、英國有脫歐議題未解，未來兩年經濟面臨考驗。

新金寶集團今日在南港展覽館舉行旺年會，席開394桌，包含金寶、泰金寶、凱碩、康舒共3,900人與會；今年旺年會總獎金約1,600萬元，最大獎為10萬元；表演藝人包含動力火車、郭書瑤、葉秉桓、HotShock。

新金寶集團今（29）日舉行旺年會，由左至右分別為康舒總經理高青山、金寶董事長許勝...
新金寶集團今（29）日舉行旺年會，由左至右分別為康舒總經理高青山、金寶董事長許勝雄、金寶總經理沈軾榮、泰金寶總經理鄒孔訓。 記者吳凱中/攝影
分享

泰金寶許勝雄IMF
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

許勝雄：全球經濟嚴苛 台灣外冷內溫

2019-01-29 16:45

爭取加入CPTPP 經部評估紡織工具機等受益多

2019-01-29 16:23

企業投資首選東南亞 首度超越大陸

2019-01-29 14:37

梁啟源：躉購電價調高不合理 未來電費恐提高

2019-01-29 11:46

勞動基金單月慘賠逾千億 勞動部：績效仍優於大盤

2019-01-29 11:38

中國大陸退居第二 調查：東南亞已成企業投資首選

2019-01-29 11:12

經部暗示 風電費率將調升

2019-01-29 01:31

名家觀點／從高雄幣看數位經濟創新

2019-01-29 01:13

上月景氣 亮低迷藍燈

2019-01-29 01:00

景氣燈號轉藍燈…關鍵失分來自批發零售

2019-01-29 00:59

躉購費率明出爐 經部預告調升？

2019-01-29 00:42

政府禁用陸資產品 政院本周公布原則

2019-01-29 00:35

33個月首見！蔡上任以來 景氣首次掉入藍燈

2019-01-29 00:28

新聞眼／靠內需 救得了景氣嗎？

2019-01-29 00:19

美中貿易戰拖累 景氣「仍處下滑波段」

2019-01-29 00:12

企業要的是合理價格的綠電…

2019-01-29 00:09

經濟解析／離岸風電商在台投資 意圖全民、企業二頭賺

2019-01-28 20:12

為調高風電躉購費率背書？經部點名台積將用10億度綠電

2019-01-28 19:15

中油又出包！澎湖晚會「刮刮卡」中獎份數 比獎品還多

2019-01-28 18:48

1月份消費者信心指數5指標上升　惟就業機會下滑

2019-01-28 18:09

12月景氣燈號跌至藍燈 創33月來新低

2019-01-28 16:19

中鋼盼風電躉購價合理 勿讓產業領先拱手讓人

2019-01-28 14:45

30日公布躉購費率 經部：均衡金融、能源等4面向

2019-01-28 14:36

公司倒閉！ 工資墊償度難關

2019-01-28 14:29

台電躉購費率 專家：初期可先採漸進式下調

2019-01-28 14:29

經部政次：離岸風電挑戰 不只費率

2019-01-28 14:29

遭北京法院判賠 億光：非最終判決仍可上訴

2019-01-28 14:11

億光大陸官司敗訴 判賠日亞化人民幣320萬元

2019-01-28 13:20

遭指使用偽造防爆設備 台電：已展開全面清查

2019-01-28 12:46

風電費率將出爐 經部：發展風電產業4變數找均衡

2019-01-28 12:12

國家適當舉債其實不是那麼可怕

2019-01-25 12:50

從花蓮鄉下囝仔到身價百億ATT董座 戴春發的地攤發跡之路

2019-01-24 13:36
看更多

熱門文章

台積南科14B廠化學原料出問題 上萬晶圓報廢

2019-01-28 18:14

接連出包 陸行之：皮帶鬆了？不像過去認識的台積電

2019-01-29 10:16

萬片晶圓報廢！供應商提供不合格原料 台積電不願公布是誰

2019-01-29 00:56

純網銀PChome 傳花旗跟PChome不玩了

2019-01-28 21:30

江蕙砸4.27億元買豪宅王 坐擁北市超狂景觀

2019-01-29 14:59

純網銀國家隊 三業者喊撤

2019-01-29 00:45

台積電證實：使用不合規格化學原料 造成晶圓瑕疵

2019-01-28 18:20

三金控大股東 掃貨自家股

2019-01-29 00:50

三項實價數據都翻紅 台北房市真的穩了？

2019-01-29 08:59

繳學費用哪張卡最賺？ 這張表秒懂

2019-01-29 10:00

33個月首見！蔡上任以來 景氣首次掉入藍燈

2019-01-29 00:28

為調高風電躉購費率背書？經部點名台積將用10億度綠電

2019-01-28 19:15

龍邦大買泰山 躍最大股東

2019-01-28 23:23

中信金發特別股 年息僅3.2%

2019-01-29 00:52

台積電14廠晶圓瑕疵 趕工補足首季營運目標不變

2019-01-28 19:40

味全 再傳高階主管人事異動

2019-01-29 10:45

DRAM今年出貨恐大衰退

2019-01-29 05:49

申報遺產稅 別漏了保單

2019-01-29 00:42

中美貿易戰 鄭崇華：一定會持續很久

2019-01-29 12:58

經濟解析／離岸風電商在台投資 意圖全民、企業二頭賺

2019-01-28 20:12

勞動基金單月慘賠逾千億 勞動部：績效仍優於大盤

2019-01-29 11:38

小螺絲產值嚇嚇叫…台灣製造業隱形冠軍 逆勢搶市

2019-01-29 00:34

經部暗示 風電費率將調升

2019-01-29 01:31

日月光砸61億 大陸蓋新廠

2019-01-29 01:06

傳動元件大廠 掀降價潮

2019-01-28 23:20

玉山 獲選台灣最佳銀行

2019-01-29 00:48

降低對客戶衝擊 外資認為台積電可能啟動春節加班

2019-01-29 11:15

有線電視市值 4年狂掉800億

2019-01-29 00:41

上月景氣 亮低迷藍燈

2019-01-29 01:00

頻道不吸睛…有線電視只剩砍價求生

2019-01-29 00:45

龍邦一路加碼泰山…全家是誘因

2019-01-28 23:16

新聞眼／靠內需 救得了景氣嗎？

2019-01-29 00:19

景氣燈號轉藍燈…關鍵失分來自批發零售

2019-01-29 00:59

中租年終最高15月 加薪5%

2019-01-28 23:14

台積電14B廠晶圓瑕疵 光阻原料不符規格造成

2019-01-29 15:22

春節長假 財金公司提醒：使用ATM時謹記五口訣

2019-01-29 11:06

台積電頻出包 陸行之嘆大不如前

2019-01-29 14:37

有線電視「三空」 市值大滑落

2019-01-28 23:22

彰銀拚獲利成長 三路出擊

2019-01-28 23:23

太平洋自行車林鳴皋找不到繼承人 只好找機器人接班？

2019-01-29 15:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top