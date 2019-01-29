指南星俱樂部上線 為新南向企業指點方向

2019-01-29 13:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



為協助廠商拓銷新南向市場，外貿協會成立新南向國家企業家聯誼會，並架設指南星俱樂部互動平台，串連新南向市場廠商，提供會員完整的經驗交流與資訊分享的空間 。

IMF預測，2019年全球經濟成長率維持3.7％，其中人口結構年輕、市場規模龐大且對外資大力開放的東協市場續為全球經濟成長驅動力關鍵，經濟成長率可望達5.2%。隨著區域整合持續熱化與全球主要經濟體的積極布局，美國總統川普的亞太訪問行，韓國「新南方政策」及中國大陸「一帶一路 」，東協市場持續成為各國競相布局的焦點。

東協為我國第二大出口市場及投資地區，更需積極投入，貿協表示，我國業者應積極把握新南向國家成長的契機，開發龐大的東協市場，透過此聯誼平台有助凝聚團體實力搶攻南向市場。

貿協新南向國家企業家聯誼會目前有1300成員，包括台達電、華碩、聯華食品、智邦、泰山和比菲多等知名廠商均為會員；聯誼會以提供實體活動場次，小型交流會、海外人才媒合會與市場報告會為主，指南星俱樂部則將線下活動延伸到線上，透過平台提供廠商更多資訊。

例如透過「了解廠商需求-貿協幫您敲門」，舉辦線上投票與留言的方式調查廠商需求，貿協將根據此調查為廠商們搶進市場第一步；「本會活動分享-商情迅速傳播」則由貿協派往全球跑透透的外館駐地人員收集各項情報，提供第一線的活動商情商機零時差提供給廠商。