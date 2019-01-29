梁啟源：躉購電價調高不合理 未來電費恐提高

2019-01-29 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



經濟部擬訂今年離岸風點躉購價格時，考量技術進步，躉購價格每度將下調為每度5.1元，且有每瓩3600度的保證收購量上限，超過的度數將改以台電平均發電成本計價。本報系資料照 分享 facebook

經濟部擬訂今年離岸風點躉購價格時，考量技術進步，躉購價格每度將下調為每度5.1元，且有每瓩3600度的保證收購量上限，超過的度數將改以台電平均發電成本計價。中央大學管理講座教授梁啟源認為，開發商若施壓經濟部提高，沒有道理。

梁啟源表示，離岸風電5.1元的躉購價格已經偏高，而5.8元價格更是國際行情兩倍。政府應發展風電，讓開發商有利可圖也是合理的，但優惠過度讓開發商未來20、30年享有暴利，會使電力成本暴增，未來勢必反映於電價上，帶動電價上漲至少10%，對民生、物價及經濟成長都會有嚴重的影響。

梁啟源指出，今年價格已經參考國際案例及成本降低趨勢，並加上去年沒考慮的國內外開發經驗差異產生之成本差距，已能反映去年遴選廠商所需負擔的帶動本土產業增加的成本，也就是產業關連效果，同時也加上併網成本及國內特殊狀況所發生成本，如漁業補償、除役、加強電力網等，「該算的都算了」。

梁啟源表示，基於下列三點，經濟部的躉購是極高估，對開發商十分優惠。首先，「年售電量」的計算是依據示範風機的發電量，但示範風機是4MW的小風機，而多數開發商採用的是8至11MW的大風機。大風機捕風能力佳，發電效率提升，以小風機的發電量來設算，會低估年售電量，進而高估躉購價格。

第二，梁啟源指出，考慮離岸風電的產業帶動效果，經濟部假設國產化的比率可達4成，因此以每度零點64元，來訂定國內外開發經驗差異產生的成本差距。然而，以發展離岸風電17年的英國為例，自製率也不到3成，顯然經濟部是高估了。

第三，政府為協助民營電廠興建，對發電業提供多項租稅優惠措施，例如，權利金及技術服務報酬免稅、進口機器儀器設備免關稅、放寬抵借外債規定等。梁啟源也質疑，在計算躉購費率時，並沒有將租稅優惠算入。

梁啟源強調，大風機未來年售電量超過保證收購量的可能性大，超過部分的邊際成本（運轉維護費）每度僅1.3339元。經濟部改以台電平均發電成本、1.96元來收購超出的電量，已經十分優惠且保留彈性，不應被開發商施壓而改變，慷人民之慨，讓業者賺取暴利。