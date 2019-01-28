Uber打安全牌 推一鍵報警、超速警示

2019-01-28 20:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



屢屢被計程車業者質疑違法載客、安全性低的Uber，今(28)日推出多項App新功能，包含駕駛超速警示，行程分享等安全機制，特別強調自家服務的安全性，不輸傳統計程車隊，希望消弭質疑聲浪。Uber登台之路不順，不斷調整在台營運策略，新任總經理吳罡則沒提市場表現。