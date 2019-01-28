親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

Uber打安全牌 推一鍵報警、超速警示　

2019-01-28 20:04經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

屢屢被計程車業者質疑違法載客、安全性低的Uber，今(28)日推出多項App新功能，包含駕駛超速警示，行程分享等安全機制，特別強調自家服務的安全性，不輸傳統計程車隊，希望消弭質疑聲浪。Uber登台之路不順，不斷調整在台營運策略，新任總經理吳罡則沒提市場表現。

計程車Uber
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

為調高風電躉購費率背書？經部點名台積將用10億度綠電

2019-01-28 19:15

中油又出包！澎湖晚會「刮刮卡」中獎份數 比獎品還多

2019-01-28 18:48

1月份消費者信心指數5指標上升　惟就業機會下滑

2019-01-28 18:09

12月景氣燈號跌至藍燈 創33月來新低

2019-01-28 16:19

中鋼盼風電躉購價合理 勿讓產業領先拱手讓人

2019-01-28 14:45

30日公布躉購費率 經部：均衡金融、能源等4面向

2019-01-28 14:36

公司倒閉！ 工資墊償度難關

2019-01-28 14:29

台電躉購費率 專家：初期可先採漸進式下調

2019-01-28 14:29

經部政次：離岸風電挑戰 不只費率

2019-01-28 14:29

遭北京法院判賠 億光：非最終判決仍可上訴

2019-01-28 14:11

億光大陸官司敗訴 判賠日亞化人民幣320萬元

2019-01-28 13:20

遭指使用偽造防爆設備 台電：已展開全面清查

2019-01-28 12:46

風電費率將出爐 經部：發展風電產業4變數找均衡

2019-01-28 12:12

消費者信心指數終止連3跌 投資股票時機升最多

2019-01-28 11:48

30日公布躉購費率 經部：均衡金融、能源等4面向

2019-01-28 11:38

1月份消費者信心指數回升 「投資股票時機」上升最多

2019-01-28 10:37

景氣寒冬！經部調查：外銷訂單、出口連二個月負成長

2019-01-28 10:17

能源專家梁啟源：躉購電價調高不合理

2019-01-28 06:01

136家觀光工廠 2018年創造47億元觀光收入

2019-01-28 05:54

學者：應重新思考再生能源政策後續如何推動

2019-01-28 00:25

新聞眼／能源政策調整 也要「接地氣」

2019-01-28 00:22

近十年食物大漲兩成 薪資卻僅成長1成4

2019-01-28 00:18

費率若前高後低 專家：離岸風電10年後恐成爛攤

2019-01-28 00:10

去年來台觀光客1,107萬 創新高

2019-01-28 00:09

2指標連動 左右台灣未來能源政策

2019-01-28 00:04

專家：前高後低的階梯式費率 恐讓開發商賺飽就跑

2019-01-27 23:28

本周指標／美歐製造業成長趨緩

2019-01-27 22:51

國家適當舉債其實不是那麼可怕

2019-01-25 12:50

從花蓮鄉下囝仔到身價百億ATT董座 戴春發的地攤發跡之路

2019-01-24 13:36
看更多

熱門文章

台積南科14B廠化學原料出問題 上萬晶圓報廢

2019-01-28 18:14

景氣入冬！33個月來首次亮起低迷「藍燈」

2019-01-28 16:09

純網銀PChome 傳花旗跟PChome不玩了

2019-01-28 21:30

高雄房價還可以漲？學者：首購族已從透天住到鴿子籠

2019-01-28 12:28

過年換新鈔今日開始 100元鈔券每人每次限兌100張

2019-01-28 10:11

豬年換新鈔今日開跑！省時訣竅一次看

2019-01-28 12:45

張淑芬的第一線訊息 讓教部、衛福部動起來顧弱勢童

2019-01-28 02:00

北市男屋主愛養房 新竹縣「土地公」多

2019-01-28 11:24

台積電證實：使用不合規格化學原料 造成晶圓瑕疵

2019-01-28 18:20

郭明錤：iPhone最壞時刻將過 供應鏈股價下修有限

2019-01-28 09:51

只有5天！今起8家金融機構換新鈔至2月1日

2019-01-28 14:26

沒人潮！東區空置率半年內翻倍 連特賣會都撤出

2019-01-28 15:16

子公司遭控防爆設備造假 東元批惡意攻訐

2019-01-28 14:29

12月景氣燈號跌至藍燈 創33月來新低

2019-01-28 16:19

為調高風電躉購費率背書？經部點名台積將用10億度綠電

2019-01-28 19:15

面板雙虎 去年獲利恐大衰退

2019-01-28 00:44

能源專家梁啟源：躉購電價調高不合理

2019-01-28 06:01

台積電14廠晶圓瑕疵 趕工補足首季營運目標不變

2019-01-28 19:40

億光大陸官司敗訴 判賠日亞化人民幣320萬元

2019-01-28 13:20

2018百大專利 台積電連續3年奪冠

2019-01-28 14:37

新光三越執行副總吳昕陽 首曝與女兒日常溫馨對話

2019-01-28 10:05

華銀…百年大行 注入創新DNA

2019-01-28 00:20

近十年食物大漲兩成 薪資卻僅成長1成4

2019-01-28 00:18

去年逆風中產值創新高 台灣製造業隱形冠軍有哪些？

2019-01-28 11:52

味全執行長 張教華接任

2019-01-28 12:32

華航迎接60周年 攜手The North Face推時尚盥洗包

2019-01-28 11:25

別怕領不到錢！九天連假央行ATM現鈔都幫你「傳遍遍」

2019-01-28 16:45

經濟解析／離岸風電商在台投資 意圖全民、企業二頭賺

2019-01-28 20:12

實體金鑰安全升級 台業者推雙讀寫頭

2019-01-28 08:02

136家觀光工廠 2018年創造47億元觀光收入

2019-01-28 05:54

我租稅負擔率近30年減幅 全球前段班

2019-01-28 00:38

中鋼盼風電躉購價合理 勿讓產業領先拱手讓人

2019-01-28 14:45

風電費率將出爐 經部：發展風電產業4變數找均衡

2019-01-28 12:12

中租獲利新高年終7-10個月　擴大徵才600人　

2019-01-28 17:42

聚陽訂單滿手 迎豐收年

2019-01-28 00:16

郭明錤：市場對今年的iPhone太悲觀

2019-01-28 14:41

經長一分鐘談經濟 說明Google投資台灣3大意義

2019-01-28 05:49

新聞眼／能源政策調整 也要「接地氣」

2019-01-28 00:22

學者：應重新思考再生能源政策後續如何推動

2019-01-28 00:25

遭指使用偽造防爆設備 台電：已展開全面清查

2019-01-28 12:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top