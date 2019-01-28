Uber打安全牌 推一鍵報警、超速警示　

相關新聞
為調高風電躉購費率背書？經部點名台積將用10億度綠電2019-01-28 19:15
中油又出包！澎湖晚會「刮刮卡」中獎份數 比獎品還多2019-01-28 18:48
1月份消費者信心指數5指標上升 惟就業機會下滑2019-01-28 18:09
12月景氣燈號跌至藍燈 創33月來新低2019-01-28 16:19
中鋼盼風電躉購價合理 勿讓產業領先拱手讓人2019-01-28 14:45
30日公布躉購費率 經部：均衡金融、能源等4面向2019-01-28 14:36
公司倒閉！ 工資墊償度難關2019-01-28 14:29
台電躉購費率 專家：初期可先採漸進式下調2019-01-28 14:29
經部政次：離岸風電挑戰 不只費率2019-01-28 14:29
遭北京法院判賠 億光：非最終判決仍可上訴2019-01-28 14:11
億光大陸官司敗訴 判賠日亞化人民幣320萬元2019-01-28 13:20
遭指使用偽造防爆設備 台電：已展開全面清查2019-01-28 12:46
風電費率將出爐 經部：發展風電產業4變數找均衡2019-01-28 12:12
消費者信心指數終止連3跌 投資股票時機升最多2019-01-28 11:48
30日公布躉購費率 經部：均衡金融、能源等4面向2019-01-28 11:38
1月份消費者信心指數回升 「投資股票時機」上升最多2019-01-28 10:37
景氣寒冬！經部調查：外銷訂單、出口連二個月負成長2019-01-28 10:17
能源專家梁啟源：躉購電價調高不合理2019-01-28 06:01
136家觀光工廠 2018年創造47億元觀光收入2019-01-28 05:54
學者：應重新思考再生能源政策後續如何推動2019-01-28 00:25
新聞眼／能源政策調整 也要「接地氣」2019-01-28 00:22
近十年食物大漲兩成 薪資卻僅成長1成42019-01-28 00:18
費率若前高後低 專家：離岸風電10年後恐成爛攤2019-01-28 00:10
去年來台觀光客1,107萬 創新高2019-01-28 00:09
2指標連動 左右台灣未來能源政策2019-01-28 00:04
專家：前高後低的階梯式費率 恐讓開發商賺飽就跑2019-01-27 23:28
本周指標／美歐製造業成長趨緩2019-01-27 22:51
國家適當舉債其實不是那麼可怕2019-01-25 12:50
從花蓮鄉下囝仔到身價百億ATT董座 戴春發的地攤發跡之路2019-01-24 13:36
熱門文章
台積南科14B廠化學原料出問題 上萬晶圓報廢2019-01-28 18:14
景氣入冬！33個月來首次亮起低迷「藍燈」2019-01-28 16:09
純網銀PChome 傳花旗跟PChome不玩了2019-01-28 21:30
高雄房價還可以漲？學者：首購族已從透天住到鴿子籠2019-01-28 12:28
過年換新鈔今日開始 100元鈔券每人每次限兌100張2019-01-28 10:11
豬年換新鈔今日開跑！省時訣竅一次看2019-01-28 12:45
張淑芬的第一線訊息 讓教部、衛福部動起來顧弱勢童2019-01-28 02:00
北市男屋主愛養房 新竹縣「土地公」多2019-01-28 11:24
台積電證實：使用不合規格化學原料 造成晶圓瑕疵2019-01-28 18:20
郭明錤：iPhone最壞時刻將過 供應鏈股價下修有限2019-01-28 09:51
只有5天！今起8家金融機構換新鈔至2月1日2019-01-28 14:26
沒人潮！東區空置率半年內翻倍 連特賣會都撤出2019-01-28 15:16
子公司遭控防爆設備造假 東元批惡意攻訐2019-01-28 14:29
12月景氣燈號跌至藍燈 創33月來新低2019-01-28 16:19
為調高風電躉購費率背書？經部點名台積將用10億度綠電2019-01-28 19:15
面板雙虎 去年獲利恐大衰退2019-01-28 00:44
能源專家梁啟源：躉購電價調高不合理2019-01-28 06:01
台積電14廠晶圓瑕疵 趕工補足首季營運目標不變2019-01-28 19:40
億光大陸官司敗訴 判賠日亞化人民幣320萬元2019-01-28 13:20
2018百大專利 台積電連續3年奪冠2019-01-28 14:37
新光三越執行副總吳昕陽 首曝與女兒日常溫馨對話2019-01-28 10:05
華銀…百年大行 注入創新DNA2019-01-28 00:20
近十年食物大漲兩成 薪資卻僅成長1成42019-01-28 00:18
去年逆風中產值創新高 台灣製造業隱形冠軍有哪些？2019-01-28 11:52
味全執行長 張教華接任2019-01-28 12:32
華航迎接60周年 攜手The North Face推時尚盥洗包2019-01-28 11:25
別怕領不到錢！九天連假央行ATM現鈔都幫你「傳遍遍」2019-01-28 16:45
經濟解析／離岸風電商在台投資 意圖全民、企業二頭賺2019-01-28 20:12
實體金鑰安全升級 台業者推雙讀寫頭2019-01-28 08:02
136家觀光工廠 2018年創造47億元觀光收入2019-01-28 05:54
我租稅負擔率近30年減幅 全球前段班2019-01-28 00:38
中鋼盼風電躉購價合理 勿讓產業領先拱手讓人2019-01-28 14:45
風電費率將出爐 經部：發展風電產業4變數找均衡2019-01-28 12:12
中租獲利新高年終7-10個月 擴大徵才600人2019-01-28 17:42
聚陽訂單滿手 迎豐收年2019-01-28 00:16
郭明錤：市場對今年的iPhone太悲觀2019-01-28 14:41
經長一分鐘談經濟 說明Google投資台灣3大意義2019-01-28 05:49
新聞眼／能源政策調整 也要「接地氣」2019-01-28 00:22
學者：應重新思考再生能源政策後續如何推動2019-01-28 00:25
遭指使用偽造防爆設備 台電：已展開全面清查2019-01-28 12:46
留言