匯率波動大 可逢低買日圓

2019-01-28 16:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



華南銀行指出，由於聯準會（Fed）主席鮑爾聲稱將對升息保持耐心，市場普遍預期2019年美國升息步調將放緩，下半年需觀察減稅效應消退影響，預估美元年內應處偏弱格局。

而受全球經濟放緩、中美貿易談判、英國退歐延宕等風險事件干擾，市場波動度加大，有利避險貨幣日圓走勢，華南銀行建議，短期內操作方向，可逢低買進日圓。

年關之際，一般來說，台幣年前走強為多，惟今年初以來外資匯出力道強勁，加上部分共同基金買匯需求量大，使今年年前台幣走勢不若往年情勢。