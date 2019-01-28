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「洗腎室」也可偷情 醫師爆65歲男病患10年有4人陪

匯率波動大 可逢低買日圓

2019-01-28 16:07經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

華南銀行指出，由於聯準會（Fed）主席鮑爾聲稱將對升息保持耐心，市場普遍預期2019年美國升息步調將放緩，下半年需觀察減稅效應消退影響，預估美元年內應處偏弱格局。

而受全球經濟放緩、中美貿易談判、英國退歐延宕等風險事件干擾，市場波動度加大，有利避險貨幣日圓走勢，華南銀行建議，短期內操作方向，可逢低買進日圓。

年關之際，一般來說，台幣年前走強為多，惟今年初以來外資匯出力道強勁，加上部分共同基金買匯需求量大，使今年年前台幣走勢不若往年情勢。

華南銀行美國升息日圓
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