遭指使用偽造防爆設備 台電：已展開全面清查

2019-01-28 12:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



針對時代力量立委黃國昌今（28）日指控，東元公司旗下子公司安柏電機，疑似以偽造防爆設備的驗證機構審驗合格書，販售給台電高雄大林電廠使用且台電去年已知情一事，台電發言人徐造華表示，目前台電已展開全面清楚，若查證屬實，一定依法辦理。

徐造華表示，目前台電已展開內部深入清查和瞭解，但相關採購，都是依據政府採購法辦理，絕無對任一廠商特別關照的情事發生。