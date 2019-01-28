30日公布躉購費率 經部：均衡金融、能源等4面向

2019-01-28 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



經濟部次長曾文生今天出席「台灣離岸風電及產業發展之願景與挑戰」論壇。記者張語羚／攝影 分享 facebook 經濟部次長曾文生今天說，二〇一九年離岸風電躉購費率將於本周三揭曉，離岸風電的挑戰不能只簡化成躉購費率，必須整合法律、金融、能源、產業4大面向，並且找到政策均衡點。

曾文生今天出席「台灣離岸風電及產業發展之願景與挑戰」論壇時致詞說，30日將揭曉離岸風電躉購費率，離岸風電政策是首度整合法律、金融、產業、能源4大面向，必須從中找到政策均衡點， 。

他指出，推動離岸風電的過程，經濟部從來不認為是簡單的事情，目前台灣面對的不僅有躉購費率的問題，還有架構建構、認證組織與金融單位配合等，必須要完善綠色金融相關工作，這是台灣的第一次。

曾文生強調，離岸風電推動成功有很多意義，除了發展新能源外，國家長期投資需要引入開發商，財務、金融等工作都需逐步完備，建構台灣的綠色金融環境，並且讓再生能源產業制度化。

中鋼公司董事長翁朝棟也說，應該思考台灣要風電，還是風電產業，若是前者只要老外來，全部都由外國供應商來做即可，反之，若希望建構風電產業，就需要扶植台灣的供應鏈、中下游零組件廠商等，如此才可帶動台灣風電產業發展。

翁朝棟還強調，目前台灣風電產業的挑戰在於，國外有10年以上時間規劃推動，但台灣僅有5年時間，對整個產業都是相當高難度的挑戰，中鋼將發揮工程整合能力，串聯台灣產業。