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歐股政治風險降低 2019年正報酬機率高

2019-01-28 10:39聯合報 記者黃昭勇╱即時報導

上周末美股大漲，歐股中的德國、法國收紅，英國股市小跌9點，帶動台北股市今（28）日早盤重回萬點大關。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，英國脫歐情勢漸明朗，近期傳出脫歐可能延遲至7月的消息，政經風險有望逐漸降低。他說，今年歐洲最大選舉—歐洲議會選舉即將在5月展開，往年該選舉前後歐股表現可圈可點，建議可伺機進場布局歐股。

今年初，歷經近19個月、數十場歐盟峰會和英國國會答詢完成的脫歐草案雖投票未果，惟傳出英國有可能延後脫歐；德國總理梅克爾也出來喊話，歐盟有責任協助英國脫歐。粘瑞益分析，市場普遍預測英國無序脫歐機率低，歐股壓力緩解。

今年5月23~26日將舉行的歐洲議會選舉，除了具有如會員國、歐盟內部機構，以及議會間權力的重大調整方向性意義，亦關係到歐洲議會穩定的形象。粘瑞益認為，歐洲議會選舉可望為歐股帶來定心丸。

根據Bloomberg資料統計，2004年以來，歐股於議會選舉前4個月至選後1個月，正報酬機率100%，報酬率最高逾2成、最低也有1.3%，目前正是介入歐股的好時機。

從資金面來看，根據Bloomberg統計，今年以來截至1月21日止，全球逾5000檔ETF資金大舉自美國流出逾42億美元至其他國家，除了大部分移入亞洲外，歐洲ETF獲挹注6.9億美元居次，顯示市場對歐洲經濟有足夠信心。

粘瑞益表示，歐股投資價值浮現，投資人可適度布局掌握長線行情。在歐股相關的投資標的中，除了主動型基金外，歐股ETF交易成本相對便宜、且操作便利，提供投資人另一種投資管道。

過去10年，歐洲議會選舉前後的歐股表現。 資料來源：Bloomberg、富邦投...
過去10年，歐洲議會選舉前後的歐股表現。 資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：2004.01~2014.06；註：選舉前後係指選舉前4個月至選後1個月
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英國脫歐
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