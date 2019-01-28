1月份消費者信心指數回升 「投資股票時機」上升最多

2019-01-28 10:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



中央大學台灣經濟發展研究中心今（28）日公布1月消費者信心指數（CCI）調查的總數為83.63點。其中，上升最多為「投資股票時機」，唯一下降為「就業機會」。

本月份消費者信心指數上升，調查六項分項指標中，五項上升：購買耐久性財貨時機、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、投資股市時機及國內物價水準，唯一下降的項目是「就業機會」。

本月份上升幅度第一的指標是「未來半年投資股票時機」，為93.80點，與上個月調查結果大幅回升19.30點。回顧過去的數據，在去年9月的CCI調查中，「未來半年投資股票時機」是唯一呈現下跌的指標；10月又受到股災影響，調查較前月續挫5.20點，來到85.30點，到了11月時甚至呈現「悲觀」，為下降幅度第一的指標。

另外，本月份唯一呈現下降的指標為「未來半年國內就業機會」，為99.65點，較上個月調查結果下降0.30點與 去年同期調查相較下降6.45點。

雖然在消費者信心多數呈現回升，在數值水準方面，六項指標全數偏向悲觀。

中央大學台經中心說明，CCI的六個子項指標區間為0至200，分數在100至200之間屬於「偏向樂觀」，在0至100之間則屬於「偏向悲觀」。

1月消費者信心指數調查以電話訪問進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2702位台灣地區20歲以上的民眾，調查期間為1月19日至23日，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。