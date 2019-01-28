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景氣寒冬！經部調查：外銷訂單、出口連二個月負成長

2019-01-28 10:17經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

根據經濟部統計處調查發現，去年我國出口年減3.0%，中國大陸年減4.4%，日本年...
根據經濟部統計處調查發現，去年我國出口年減3.0%，中國大陸年減4.4%，日本年減3.2%，南韓年減1.3%，新加坡年減4.2%，泰國年減1.7%，印尼年減4.6%，今年1月前20日南韓出口年減14.6%，減幅擴大。歐新社
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經濟部統計處今（28）日公布「當前經濟情勢概況」調查，國內經濟部分，2018年前三季國內景氣大好，但受到全球經濟減緩，美中貿易紛爭干擾，第4季景氣反轉直下，11、12月外銷訂單、出口連續二個月負成長，工業生產12月年減1.5%，結束二年多的暢旺佳績。

同樣的，在國外經濟部分，2018年第4季受到全球經濟減緩，美中貿易紛爭效應逐漸顯現，及高階智慧手機銷售不如預期、國際原材物料價格下滑等因素影響，亞洲各主要國家出口於11月急轉直下，年增率明顯下滑，12月大多呈負成長。

根據經濟部統計處調查發現，去年我國出口年減3.0%，中國大陸年減4.4%，日本年減3.2%，南韓年減1.3%，新加坡年減4.2%，泰國年減1.7%，印尼年減4.6%，今年1月前20日南韓出口年減14.6%，減幅擴大。

國際主要預測機構紛紛下修今年全球經濟成長率，IMF預估今年經濟成長率為3.5%，較上次預測數下修0.2個百分點，世界銀行下修0.1個百分點，均認為今年經濟成長率低於上年。

國內經濟在商業方面，2018年12月批發業受到貿易商外銷減緩影響，營業額年減4.1%；零售業的超市及便利商店行銷靈活及持續展店，營業額年增10.7%及4.9%，量販店亦增4.4%，但百貨公司因網路購物競爭，年減0.9%，無店面零售業因網購蔚為風潮，年增7.5%，為連續75個月正成長。餐飲業年增6.2%，連續2個月正成長。

不過，較振奮人心的是，我國製造業生產統計，由2,619項產品彙計為678項產品群，其中108項107年產值創新高，且大多以中間財居多，而終端產品較少，經整理列出九種快速發展產品，可謂「製造業的隱形冠軍」，如螺絲螺帽、電動機車、電動自行車、航空器維修、營養保健食品、室內健身器材、血糖檢測、隱形眼鏡、瓦楞紙箱等產品。

經濟部經濟成長率
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