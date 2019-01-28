能源專家梁啟源：躉購電價調高不合理

2019-01-28 06:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴昭穎 ╱即時報導



經濟部擬訂今年離岸風點躉購價格時，考量技術進步，躉購價格每度將下調為每度5.1元，且有每瓩3600度的保證收購量上限，超過的度數將改以台電平均發電成本計價。中央大學管理講座教授梁啟源認為，開發商若施壓經濟部提高，沒有道理。

梁啟源表示，離岸風電5.1元的躉購價格已經偏高，而5.8元價格更是國際行情兩倍。政府應發展風電，讓開發商有利可圖也是合理的，但優惠過度讓開發商未來20、30年享有暴利，會使電力成本暴增，未來勢必反映於電價上，帶動電價上漲至少10%，對民生、物價及經濟成長都會有嚴重的影響。

梁啟源指出，今年價格已經參考國際案例及成本降低趨勢，加上去年沒考慮的國內外開發經驗差異產生之成本差距，已能反映去年遴選廠商所需負擔的帶動本土產業增加的成本，也就是產業關連效果，同時也加上併網成本及國內特殊狀況所發生成本，如漁業補償、除役、加強電力網等，「該算的都算了」。

梁啟源表示，經濟部「年售電量」的計算是依據示範風機的發電量，但示範風機是4MW的小風機，而多數開發商採用的是8至11MW的大風機。

大風機捕風能力佳，發電效率提升。理論上在其他條件不變下，風機發電量由4MW增大為8MW時，每單位瓩風機發電量能增加18%。因此，以小風機的發電量來設算，會低估年售電量，進而高估躉購價格。

梁啟源指出，大風機未來年售電量超過3600度／瓩的可能性大，超過度數部分的邊際成本（運轉維護費）每度僅1.3339元，因此經濟部今年擬定價格時，規定超過的度數將改以台電平均發電成本、1.96元來收購，已經十分優惠且保留彈性。

若被開發商施壓，改按5.1元收購，業者每度電的超額利潤將達3.77元，非常不合理。相對於小風機，大風機發電效率較高，期初單位發電成本也較低，併網成本也降低，且超過部分的售電量仍有超額盈餘，因此訂定保證收購上限，不會影響廠商採用先進大風機的意願。

今年另一個改變為取消「前高後低」的階梯式費率，梁啟源表示，去年躉購制度每度5.8元是指20年的年平均，業者傾向選擇前高後低型費率，除前期折現值較高外，也有利於提早釋股，賺取資本利得後退場。但業者在開發初期即大幅降低持股，恐不利風場後續穩健經營，也增加銀行專案融資的風險。實際上，上緯及達德即已分別釋股近半。

梁啟源指出，考慮離岸風電的產業帶動效果，經濟部以每度0.64元，來訂定國內外開發經驗差異產生的成本差距，假設國產化的比率可達4成，但這也是偏高的估算，以發展離岸風電17年的英國為例，自製率也不到3成。

政府為協助民營電廠興建，對發電業提供多項租稅優惠措施，例如，外國營利事業收取國內發電業的權利金及技術服務報酬免稅、發電業進口機器儀器設備若屬國內尚未製造者免徵關稅、放寬「民營公用事業監督條例」有關抵借外債規定、外資參與民營發電廠之持有股份比例不受限制等。