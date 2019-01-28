近十年食物大漲兩成 薪資卻僅成長1成4

2019-01-28 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



春節將近，不過，近來知名連鎖滷肉飯業者鬍鬚張，以及手搖飲料業者珍煮丹、樺達奶茶、一芳台灣水果茶等飲品陸續傳出漲價的消息，由於民以食為天，民眾也相當有感。

近年來，每隔一段時間，都會有因為基本薪資調漲、原物料成本上漲等，導致連鎖餐廳、小吃等上漲的消息，雖然單看調漲幅度為5、10元不等，看似不多，不過若是與產品單價相比，漲幅1、2成都有，民眾荷包因此縮水；此外，近期基本薪資雖有調漲，不過整體薪資的成長幅度卻不如民眾所期待，多數人都被「薪情」所苦。

根據主計總處調查，2009年～2018年近10年間，食物類價格漲了22.9％，不過再回過頭看薪資成長率，工業及服務業的經常性薪資從2009年的3萬5629元，僅調漲14.9％，來到2018年1～11月的平均4萬0939元，顯示近10年薪資成長速度，遠追不上食物物價的成長速度。

2009～2018年間食物類價格漲幅超過2成，其中水產品漲幅5成最多，蔬菜、肉類漲3成，水果、乳製品及外食則漲了2成，食物類占家庭所得權重達3成，因此當食物物價上漲，薪水的成長幅度卻僅有1成4，民眾當然會覺得薪資永遠趕不上物價上漲的速度。

再來看薪資成長的幅度，工業及服務業的經常性薪資從2009年的3萬5629元，一直到2017年3萬9953元，都未突破4萬元，直到2018年1～11月首度突破4萬大關，來到4萬0939元；但近10年僅成長14.9％。

現代人生活忙碌，三餐多外食，不少上班族選擇中午帶便當，或是選擇較低價的小吃店，藉此省錢，但整體來看，若食物物價持續上漲，未來恐怕連帶便當、廉價小吃店的成本也會改變。