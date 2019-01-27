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專家:前高後低的階梯式費率 恐讓開發商賺飽就跑

2019-01-27 23:28聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

今年經濟部擬取消離岸風電「前高後低」的階梯式費率，讓開發商十分跳腳。不過，中央大學管理講座教授梁啟源及長期關注離岸風電議題的前國泰世華銀行柬埔寨子行董事長梁敬思皆認為，階梯式費率恐讓開發商賺飽就跑，不利離岸風電穩健經營。

梁啟源表示，去年躉購制度每度5.8元是指20年的年平均，業者傾向選擇前高後低型費率，除前期折現值較高外，也有利於提早釋股，賺取資本利得後退場。但業者在開發初期即大幅降低持股，恐不利風場後續穩健經營，也增加銀行專案融資的風險。實際上，上緯及達德即已分別釋股近半。

梁敬思表示，每家離岸風場的借款高達20至30億美元，開發商在台灣是以「高槓桿操作」舉借離岸風電「無追索權專案融資」，若費率採前高後低，開發商在前10年營運賺飽後一定會釋股出場、撈錢快閃，而後10年費率減半根本沒有誘因能吸引新買家入主，苦果則由國銀來承擔。

梁敬思指出，一旦專案違約造成損失，風電資產的清算價值必然遠低於當時市場價值，而銀行團是最大風險承擔者，並非開發商，屆時風電資產及額外成本就留給銀行團處理。外銀有極大可能性於參貸後短時間會提前出場，大部分專案風險數年內會集中至國銀及保險公司。

高鐵案殷鑑不遠，梁敬思指出，原5大財團股東在高鐵成立時都信誓旦旦的承諾在未來必要時會注資，結果卻全部退縮，將爛攤子丟給國營事業及官股行庫收尾。

梁敬思表示，「有福同享 有難同當」才是解決離岸風電問題之道。要想成功安排1個具龐大風險且工程技術又複雜的巨型聯貸，必須採「多方嬴策略」才有成功機會，不可能有單獨那一方是永遠贏家，何況離岸風電在台灣是嶄新產業，國銀仍然相當生疏。

離岸風電高鐵國泰世華
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