2指標連動 左右台灣未來能源政策

經濟部預計周三公布今年度的再生能源躉購費率，將影響二○二五年綠能占比兩成的目標能否達陣。圖為離岸風電發電機。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 距離春節僅剩一周，經濟部規畫在本周公布新能源配比、再生能源躉購費率等兩項重要的能源政策，其中，新能源配比中的核能占比高低，以及再生能源躉購費率會從去年預告的每度五點一元調高到多少，兩者相互連動，結果將決定台灣未來的能源政策走向，因此成為外界關注焦點。

去年「以核養綠」、「燃煤年減百分之一」公投案過關後，經濟部長沈榮津承諾，將於兩個月內提出新能源配比，預料原本二○二五年達到燃氣百分之五十、燃煤百分之卅、再生能源百分之廿的比率將會重新調整，而為因應減煤降空汙訴求，燃煤發電比率可望調降，核能將重新回歸供電行列，然而，核能發電涉及執政黨的非核家園「神主牌」與反核人士的一貫訴求，新能源配比中核電的比率要如何在公投結果與綠營過去的反核立場找到平衡點，官員對此三緘其口。

值得注意的是，近日中南部空汙問題嚴重，中、南部縣市均反對「南電北送」、「中電北送」，然而北部供電自給率不足，是否可能影響位於新北市萬里區的核二廠除役？台電發言人徐造華說，能源政策由經濟部主導，台電是配合政府政策，而核一、二、三除役及後續處理費用共計約三五○○億元，每五年會重新計算一次，目前最新的方案還在經濟部審核中。

新北市石門區的核一廠一號機除役計畫，目前還因為新北市政府不願意發放水保執照而卡關，核一廠二號機的運轉執照則表定在今年七月十五日到期。至於核二廠一、二號機運轉期限分別為明年十二月廿七日、二○二三年三月十四日，相關除役計畫剛送到原能會，徐造華指出，核一、核二具體除役時程無法確定。

對於核二廠延役的可能性，原能會主委謝曉星日前說，目前法規來看核二廠無法延役，原能會更不會主動提出修法，但若政府對核能政策有新規畫，原能會將會配合修法。經濟部次長曾文生說，尊重管制機關的權責及意見，受監管機關對此無法評論。

此外，政府原先喊出二○二五年再生能源占比兩成的目標，其中七成多是太陽光電、一成五是風力發電，經濟部將今年的離岸風電躉購費率從去年的五點八元調低為五點一元，引發開發商揚言退出，曾文生上周表示，預計卅日敲定的躉購費率應該在每度五點一到五點八元之間。

經濟部公布今年度躉購費率引發業者反彈後，據了解，經濟部原本打算加緊作業讓開發商適用去年較高的費率，但在新任彰化縣長王惠美拒絕背書之下，中央幫開發商趕進度的策略失效，只能在卅日「補破網」。