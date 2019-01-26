親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

蘇揆盼各部會「接地氣」 為廠商解決問題

2019-01-26 17:42經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

行政院長蘇貞昌今（26）日前往台中參訪勝源機械公司，他除稱許該公司生產的四面鉋木機市占率為全球第二，讓台灣在世界發光，也肯定其運用智慧化生產，掌握生產線的問題所在與時間，提升效率與品質。蘇揆說，勝源機械是他接任院長以來參訪的第一家公司，希望行政機關也能導入類似的智慧化生產線，使政府效能更為提升。

蘇揆表示，台灣木工機械為全球第四大出口國，80%以上為外銷，廠商約300家，多屬中小型企業，且超過八成廠商集中於台灣中部地區，全台從業人數約5,000人，因上、下游供應鏈群聚，廠商可在短時間內取得所需的零件相互支援供應，是台灣木工機械發展的最大優勢。

他強調，若廠商到國外市場參展或註冊申請專利，需經濟部及外交部等部會給予協助，而非讓廠商在國際上單打獨鬥，他要求各部會「接地氣」，為廠商解決問題，使其發達獲利，政府也能有稅收，以推動更多福國利民的施政。此外，政府訂定法律，也應考量各行各業有所不同，不能僅以同一法律限制所有人。

蘇揆表示，「產業創新條例」修正草案在去年12月在行政院會通過，提供業者購置智慧機械或5G相關設備技術等享有投資抵減，希望立法院儘速通過該修正草案，讓廠商更有發揮空間，也請地方政府協助配合該項政策。

經濟部指出，政府為導引企業升級轉型，以連結在地、未來及國際等三大策略，積極推動「智慧機械」產業發展。在政府與業者的努力下，依據機械公會統計，去年我國機械業產值約達新台幣1.18兆元，較前年成長7.3%。

因應第四次工業革命時代來臨，政府積極推動「智慧機械產業推動方案」，將台灣從精密機械升級為智慧機械，透過成立「智慧製造輔導團」、推動智慧機上盒（SMB）等政策，提供中小企業諮詢診斷、設備聯網，加速產業導入數位化及智慧化生產。

行政院長蘇貞昌今（26）日前往台中參訪勝源機械公司，他除稱許該公司生產的四面鉋木...
行政院長蘇貞昌今（26）日前往台中參訪勝源機械公司，他除稱許該公司生產的四面鉋木機市占率為全球第二，讓台灣在世界發光，也肯定其運用智慧化生產，掌握生產線的問題所在與時間，提升效率與品質。圖／行政院提供
分享

智慧機械經濟部
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

勞保7年後破產？蘇貞昌：政府絕對負起最終支付責任

2019-01-26 16:28

興達生煤許可遭反對 台電盼專業討論務實作法

2019-01-26 13:42

提早1年！勞保破產 剩7年大限

2019-01-26 00:12

勞保核彈級危機 快點面對

2019-01-26 01:10

嚴凱泰追思會 女兒一封悼父信催淚

2019-01-26 00:21

去年促參金額創八年新高 交通部躍招商王

2019-01-26 00:00

風電躉購費率 水下基礎業者：不影響本土供應商

2019-01-25 23:53

勞動評比加分 我經濟自由度全球第10

2019-01-25 23:52

嚴凱泰追思音樂會 好友緬懷

2019-01-25 23:29

風電躉購費率30日拍板 本土鋼鐵業力挺經部

2019-01-25 23:27

促參案金額飆近八年新高

2019-01-25 23:24

風電躉購費／兩大因素…政府壓力變助力

2019-01-25 23:21

北市 蟬聯招商王

2019-01-25 23:20

經濟解析／離岸風電「以量換價」解僵局 各方皆受惠

2019-01-25 21:46

沃旭退場後誰接手 CIP、達德、上緯都有機會

2019-01-25 21:36

產業界看風電費率：2.5元都能做了 更何況5.1元

2019-01-25 21:36

拚促參 柯文哲和韓國瑜今年將首度對決

2019-01-25 21:26

台商回台投資再一案 南六企業將在高雄設廠

2019-01-25 20:12

去年招商簽約金額破2300億 台北市蟬聯招商王

2019-01-25 19:34

你我最深的恐懼 勞保提前破產恐成核彈級危機

2019-01-25 19:03

國發會去年12月景氣燈號 下周出爐

2019-01-25 18:03

國家適當舉債其實不是那麼可怕

2019-01-25 12:50

從花蓮鄉下囝仔到身價百億ATT董座 戴春發的地攤發跡之路

2019-01-24 13:36

消費品龍頭注意！MIT微品牌逆襲 顛覆遊戲規則

2019-01-19 07:57

十年虧1300億元！大同沒倒 全靠這家神祕的子公司

2019-01-09 15:29
看更多

熱門文章

富邦金董座蔡明興：員工年終平均七個月 最高領千萬

2019-01-26 17:54

提早1年！勞保破產 剩7年大限

2019-01-26 00:12

勞保核彈級危機 快點面對

2019-01-26 01:10

嚴凱泰追思會 女兒一封悼父信催淚

2019-01-26 00:21

年關近 四大貸款額飆新高

2019-01-26 00:36

半導體今年估成長1% 教父張忠謀也失算

2019-01-26 11:25

台商前進高雄看房 專家籲自住趕緊進場

2019-01-26 01:00

富邦捐1250萬 辦1500桌寒士尾牙、助植物人常年服務

2019-01-26 15:11

勞保7年後破產？蘇貞昌：政府絕對負起最終支付責任

2019-01-26 16:28

老牌紡織廠廣豐 轉型有成

2019-01-26 00:35

鄉林董事長賴正鎰爬山撞到腿骨瘀靑 擦苦茶油好了

2019-01-26 14:42

高雄拚觀光財 2商圈2夜市詢問熱

2019-01-26 13:37

永達在陸業績 今年衝百億

2019-01-26 00:25

半導體法說產業風向球 首季景氣恐低迷

2019-01-26 10:31

興達生煤許可遭反對 台電盼專業討論務實作法

2019-01-26 13:42

台新、元大銀 車貸業績亮眼

2019-01-26 00:35

連10年居金控獲利王 富邦年終平均7個月

2019-01-26 20:53

新光四公司 入股純網銀

2019-01-26 00:23

勞保面臨破產危機 蘇貞昌：政府會保障勞工權益

2019-01-26 15:21

風電躉購費率 水下基礎業者：不影響本土供應商

2019-01-25 23:53

AI大躍進…星海爭霸二 AlphaStar大勝人類玩家

2019-01-26 00:08

今年半導體產業 業者多保守

2019-01-25 23:55

晚婚、房價漲 主力購屋年齡延後5歲

2019-01-26 13:37

富邦斥資1,200萬辦尾牙 蔡明興扮Tom Jones出場

2019-01-26 19:31

沒空拜財神 可至凱基銀抽三大財神加持發財水

2019-01-26 14:01

世紀鋼：扶植離岸風電供應鏈 須適當躉購費率

2019-01-26 17:59

鴻海子公司斥資1648萬美元 越南買土地使用權

2019-01-26 13:42

年前至第一銀行辦指定業務 有機會拿到祈福米、錢母

2019-01-26 13:57

投資環境熱 推升信貸需求

2019-01-26 00:35

永達斥資4億 打造新總部

2019-01-26 00:22

想要「時時發」 銀行備開運水第48天喝

2019-01-26 13:47

蘇揆盼各部會「接地氣」 為廠商解決問題

2019-01-26 17:42

繁榮高雄 富邦人壽將投資不動產400億元

2019-01-26 18:50

科技創新 未來十年軟硬繞著AI跑

2019-01-26 13:37

法巴銀投資教戰 首重防禦

2019-01-26 00:23

去年促參金額創八年新高 交通部躍招商王

2019-01-26 00:00

選AI基金 兼攻技術、運用

2019-01-26 13:37

勞動評比加分 我經濟自由度全球第10

2019-01-25 23:52

台驊創業35周年 董座顏益財感謝太太的愛

2019-01-26 19:16

2019年品牌跨境 網紅佈局 AsiaKOL引領新商機

2019-01-26 10:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top