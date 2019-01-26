蘇揆盼各部會「接地氣」 為廠商解決問題

2019-01-26 17:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今（26）日前往台中參訪勝源機械公司，他除稱許該公司生產的四面鉋木機市占率為全球第二，讓台灣在世界發光，也肯定其運用智慧化生產，掌握生產線的問題所在與時間，提升效率與品質。蘇揆說，勝源機械是他接任院長以來參訪的第一家公司，希望行政機關也能導入類似的智慧化生產線，使政府效能更為提升。

蘇揆表示，台灣木工機械為全球第四大出口國，80%以上為外銷，廠商約300家，多屬中小型企業，且超過八成廠商集中於台灣中部地區，全台從業人數約5,000人，因上、下游供應鏈群聚，廠商可在短時間內取得所需的零件相互支援供應，是台灣木工機械發展的最大優勢。

他強調，若廠商到國外市場參展或註冊申請專利，需經濟部及外交部等部會給予協助，而非讓廠商在國際上單打獨鬥，他要求各部會「接地氣」，為廠商解決問題，使其發達獲利，政府也能有稅收，以推動更多福國利民的施政。此外，政府訂定法律，也應考量各行各業有所不同，不能僅以同一法律限制所有人。

蘇揆表示，「產業創新條例」修正草案在去年12月在行政院會通過，提供業者購置智慧機械或5G相關設備技術等享有投資抵減，希望立法院儘速通過該修正草案，讓廠商更有發揮空間，也請地方政府協助配合該項政策。

經濟部指出，政府為導引企業升級轉型，以連結在地、未來及國際等三大策略，積極推動「智慧機械」產業發展。在政府與業者的努力下，依據機械公會統計，去年我國機械業產值約達新台幣1.18兆元，較前年成長7.3%。