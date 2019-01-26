親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

2019年品牌跨境 網紅佈局 AsiaKOL引領新商機

2019-01-26 10:51聯合新聞網 台北訊

圖／AsiaKOL亞洲達人通提供
圖／AsiaKOL亞洲達人通提供
分享

AsiaKOL亞洲達人通今(1/24)日下午於資策會舉辦「2019跨境佈局 AsiaKOL新商機」講座，廣邀台灣數十位專業品牌經理人與公關顧問，一同運用網路社群數據，精準分析亞洲如日本、韓國、中國、港澳及東南亞各國的最新市場趨勢，協助品牌釐清當地消費者的輪廓與特殊社群習慣，並聯手「跨境網紅行銷」找尋新商機！

AsiaKOL亞洲達人通執行長陳丕舒認為，亞洲跨境網紅行銷是趨勢，不論是成熟市場日本、韓國，或是正快速成長中的東南亞國家，皆能成為絕佳版圖，但進入新國家經常面臨社群與文化隔閡，這時「善加運用當地KOL加強溝通」才可能成功。

來自中國上海的AsiaKOL專案經理吳嘉希及i-Buzz上海資料分析經理陳久威，則近一步解析亞洲跨境網紅的最新合作資訊，並公開中國市場的社群行銷洞察數據，讓品牌西進前能掌握網路輿情和網民意象，做好擴大市場的準備。

i-Buzz Asia資料分析經理陳建霖，則與聽眾分享最熱門的東南亞社群數據，以台灣茶飲品牌為例，介紹越南、馬來西亞兩國的市場生態，跨越語言隔閡，藉由資料分析觀察品牌總體表現。陳建霖表示除了越南、馬來西亞，i-Buzz Asia數據範圍也涵蓋泰國、新加坡、菲律賓及印尼各國的社群網路．是絕佳的市場觀察資料來源。

講座最後由AsiaKOL專案經理李冠慧，為聽眾展現台灣品牌跨境行銷的祕訣，運用 AKBOX及橫跨日韓的「微網紅」，讓品牌搶先競爭對手進入市場，再藉由關鍵意見領袖(Key Opinion Leaders, KOLs)的社群影響力及定期按讚追蹤的粉絲，將商品資訊有效擴散，並直接帶動當地市場的消費買氣。

圖／AsiaKOL亞洲達人通提供
圖／AsiaKOL亞洲達人通提供
分享

圖／AsiaKOL亞洲達人通提供
圖／AsiaKOL亞洲達人通提供
分享

網紅
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

興達生煤許可遭反對 台電盼專業討論務實作法

2019-01-26 13:42

提早1年！勞保破產 剩7年大限

2019-01-26 00:12

蘇揆盼各部會「接地氣」 為廠商解決問題

2019-01-26 17:42

勞保核彈級危機 快點面對

2019-01-26 01:10

嚴凱泰追思會 女兒一封悼父信催淚

2019-01-26 00:21

去年促參金額創八年新高 交通部躍招商王

2019-01-26 00:00

風電躉購費率 水下基礎業者：不影響本土供應商

2019-01-25 23:53

勞動評比加分 我經濟自由度全球第10

2019-01-25 23:52

嚴凱泰追思音樂會 好友緬懷

2019-01-25 23:29

風電躉購費率30日拍板 本土鋼鐵業力挺經部

2019-01-25 23:27

促參案金額飆近八年新高

2019-01-25 23:24

風電躉購費／兩大因素…政府壓力變助力

2019-01-25 23:21

北市 蟬聯招商王

2019-01-25 23:20

經濟解析／離岸風電「以量換價」解僵局 各方皆受惠

2019-01-25 21:46

沃旭退場後誰接手 CIP、達德、上緯都有機會

2019-01-25 21:36

產業界看風電費率：2.5元都能做了 更何況5.1元

2019-01-25 21:36

拚促參 柯文哲和韓國瑜今年將首度對決

2019-01-25 21:26

台商回台投資再一案 南六企業將在高雄設廠

2019-01-25 20:12

去年招商簽約金額破2300億 台北市蟬聯招商王

2019-01-25 19:34

你我最深的恐懼 勞保提前破產恐成核彈級危機

2019-01-25 19:03

國發會去年12月景氣燈號 下周出爐

2019-01-25 18:03

國家適當舉債其實不是那麼可怕

2019-01-25 12:50

從花蓮鄉下囝仔到身價百億ATT董座 戴春發的地攤發跡之路

2019-01-24 13:36

消費品龍頭注意！MIT微品牌逆襲 顛覆遊戲規則

2019-01-19 07:57

十年虧1300億元！大同沒倒 全靠這家神祕的子公司

2019-01-09 15:29
看更多

熱門文章

富邦金董座蔡明興：員工年終平均七個月 最高領千萬

2019-01-26 17:54

提早1年！勞保破產 剩7年大限

2019-01-26 00:12

嚴凱泰追思會 女兒一封悼父信催淚

2019-01-26 00:21

勞保核彈級危機 快點面對

2019-01-26 01:10

年關近 四大貸款額飆新高

2019-01-26 00:36

半導體今年估成長1% 教父張忠謀也失算

2019-01-26 11:25

台商前進高雄看房 專家籲自住趕緊進場

2019-01-26 01:00

富邦捐1250萬 辦1500桌寒士尾牙、助植物人常年服務

2019-01-26 15:11

勞保7年後破產？蘇貞昌：政府絕對負起最終支付責任

2019-01-26 16:28

高雄拚觀光財 2商圈2夜市詢問熱

2019-01-26 13:37

老牌紡織廠廣豐 轉型有成

2019-01-26 00:35

鄉林董事長賴正鎰爬山撞到腿骨瘀靑 擦苦茶油好了

2019-01-26 14:42

永達在陸業績 今年衝百億

2019-01-26 00:25

半導體法說產業風向球 首季景氣恐低迷

2019-01-26 10:31

興達生煤許可遭反對 台電盼專業討論務實作法

2019-01-26 13:42

台新、元大銀 車貸業績亮眼

2019-01-26 00:35

連10年居金控獲利王 富邦年終平均7個月

2019-01-26 20:53

新光四公司 入股純網銀

2019-01-26 00:23

勞保面臨破產危機 蘇貞昌：政府會保障勞工權益

2019-01-26 15:21

AI大躍進…星海爭霸二 AlphaStar大勝人類玩家

2019-01-26 00:08

富邦斥資1,200萬辦尾牙 蔡明興扮Tom Jones出場

2019-01-26 19:31

鴻海子公司斥資1648萬美元 越南買土地使用權

2019-01-26 13:42

晚婚、房價漲 主力購屋年齡延後5歲

2019-01-26 13:37

沒空拜財神 可至凱基銀抽三大財神加持發財水

2019-01-26 14:01

世紀鋼：扶植離岸風電供應鏈 須適當躉購費率

2019-01-26 17:59

年前至第一銀行辦指定業務 有機會拿到祈福米、錢母

2019-01-26 13:57

永達斥資4億 打造新總部

2019-01-26 00:22

投資環境熱 推升信貸需求

2019-01-26 00:35

想要「時時發」 銀行備開運水第48天喝

2019-01-26 13:47

蘇揆盼各部會「接地氣」 為廠商解決問題

2019-01-26 17:42

繁榮高雄 富邦人壽將投資不動產400億元

2019-01-26 18:50

科技創新 未來十年軟硬繞著AI跑

2019-01-26 13:37

法巴銀投資教戰 首重防禦

2019-01-26 00:23

去年促參金額創八年新高 交通部躍招商王

2019-01-26 00:00

台驊創業35周年 董座顏益財感謝太太的愛

2019-01-26 19:16

選AI基金 兼攻技術、運用

2019-01-26 13:37

富邦金謝年會 加碼13,000個紅包

2019-01-26 23:12

2019年品牌跨境 網紅佈局 AsiaKOL引領新商機

2019-01-26 10:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top