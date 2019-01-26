2019年品牌跨境 網紅佈局 AsiaKOL引領新商機

2019-01-26 10:51 聯合新聞網 台北訊



圖／AsiaKOL亞洲達人通提供 分享 facebook

AsiaKOL亞洲達人通今(1/24)日下午於資策會舉辦「2019跨境佈局 AsiaKOL新商機」講座，廣邀台灣數十位專業品牌經理人與公關顧問，一同運用網路社群數據，精準分析亞洲如日本、韓國、中國、港澳及東南亞各國的最新市場趨勢，協助品牌釐清當地消費者的輪廓與特殊社群習慣，並聯手「跨境網紅行銷」找尋新商機！

AsiaKOL亞洲達人通執行長陳丕舒認為，亞洲跨境網紅行銷是趨勢，不論是成熟市場日本、韓國，或是正快速成長中的東南亞國家，皆能成為絕佳版圖，但進入新國家經常面臨社群與文化隔閡，這時「善加運用當地KOL加強溝通」才可能成功。

來自中國上海的AsiaKOL專案經理吳嘉希及i-Buzz上海資料分析經理陳久威，則近一步解析亞洲跨境網紅的最新合作資訊，並公開中國市場的社群行銷洞察數據，讓品牌西進前能掌握網路輿情和網民意象，做好擴大市場的準備。

i-Buzz Asia資料分析經理陳建霖，則與聽眾分享最熱門的東南亞社群數據，以台灣茶飲品牌為例，介紹越南、馬來西亞兩國的市場生態，跨越語言隔閡，藉由資料分析觀察品牌總體表現。陳建霖表示除了越南、馬來西亞，i-Buzz Asia數據範圍也涵蓋泰國、新加坡、菲律賓及印尼各國的社群網路．是絕佳的市場觀察資料來源。

講座最後由AsiaKOL專案經理李冠慧，為聽眾展現台灣品牌跨境行銷的祕訣，運用 AKBOX及橫跨日韓的「微網紅」，讓品牌搶先競爭對手進入市場，再藉由關鍵意見領袖(Key Opinion Leaders, KOLs)的社群影響力及定期按讚追蹤的粉絲，將商品資訊有效擴散，並直接帶動當地市場的消費買氣。 圖／AsiaKOL亞洲達人通提供 分享 facebook