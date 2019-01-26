提早1年！勞保破產 剩7年大限

2019-01-26 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北報導



據最新精算結果，勞保基金破產年限由原本預定2027年，提早一年，屆時恐有一百多萬勞工領不到退休金。圖為勞保局民眾洽公畫面。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 二○一八年的勞保精算報告出爐，據最新精算結果顯示，勞保基金去年首度入不敷出，破產年限由原本預定的二○二七年，提早一年，屆時恐有一百多萬勞工領不到退休金。不過，勞動部長許銘春對此祭出兩大擔保，一是保證政府會負最終給付責任，二是勞動部已向行政院爭取撥補兩百億元資金挹注。

勞工保險目前投保人數約一○四五萬人。勞保財務每三年精算一次，根據二○一五年精算報告指出，因保費進帳少、給付成長快，勞保基金在二○一八年出現收支逆差，入不敷出，破產年限則在二○二七年。

依勞工保險局統計提要，截至去年十一月底，勞保普通事故保險費收入約三三三六億元，給付支出三五七六億元，短絀近二四○億元。基金投資截至十一月底也虧損廿一億元，已無盈餘填補缺口。

報系資料照 分享 facebook 最新的二○一八年勞保精算結果指出，勞保基金確實在二○一八年首度出現支出大於收入，用罄年限則提前一年，等於勞保基金只剩七年大限。

勞動部政務次長施克和表示，要解決勞保的長期結構性問題，有待年金改革，年改方案已送進立法院等待審議，尊重立院進度；而勞保基金規模目前仍有七千億元左右，現階段的年金給付沒問題。

施克和也強調，最新精算報告出爐後，許銘春對此訂立了兩大保證，一個是將根據年改國是會議決議，政府會負起最終給付責任；二是勞動部已向行政院積極爭取，行政院將撥補兩百億元挹注，最慢明年就會到位。

三年前勞保精算報告出爐時，勞保年改議題再度受到關注，行政院版的「勞工保險條例修正草案」也在二○一七年四月送進經立院交付委員會，設定「多繳少領」的大方向，但至今未審。草案內容將勞保費率改為百分十一，每年提高百分之零點五至上限百分之十二；採計年資由從現行加保期間最高六十個月，改為七十二個月，逐年調高至一八○個月。除此，更明訂政府負最終給付責任、每年撥補不得低於兩百億元。