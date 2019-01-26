嚴凱泰追思會 女兒一封悼父信催淚

裕隆集團25日舉辦嚴凱泰追思音樂會，集團執行長嚴陳莉蓮（中）帶領決策委員上台，宣示將完成嚴凱泰國車國造的未竟使命。 圖／裕隆提供 分享 facebook

裕隆集團前董事長嚴凱泰去年十二月三日過世，裕隆集團昨天在新北市政府多功能集會堂舉辦「一路上有你」追思音樂會，回顧追思嚴凱泰精彩人生。而最感人的一幕，莫過於十三歲的女兒Michelle讀給父親的一封信，要父親不要擔心，還說「有一天我會拿到駕照，開你的車去看你」。

前總統馬英九、親民黨主席宋楚瑜、前新北市長朱立倫等逾千位嚴凱泰政商學界好友昨天都到場出席這場追思會，現場也播放嚴凱泰一生的影片。

嚴凱泰女兒Michell寫給父親的追思信，表達出父女情深、失去父親的慌亂與傷心，深深感動在場友人。信裡寫著，「大人總是騙我們，沒人告訴我真實的狀況」、「從沒想到，他會真的離開」，Michelle也展現成熟的一面，「我不會哭，我會跟著媽媽、弟弟一起好好長大」，還說「有一天我會拿到駕照，開你的車去看你」。

朱立倫上台致詞緬懷故友說，嚴凱泰沒有兄弟姊妹，但把每位朋友當作家人，真誠貼心、有情有義。他還提到嚴凱泰有潔癖，不習慣跟人擁抱；他遇到嚴凱泰時，會故意張開雙手，假裝要擁抱、嚇唬對方。嚴凱泰走的前一天，朱立倫問「可以抱抱你嗎？」嚴點點頭，「我抱著他說，謝謝你所做的一切。」

藝人徐乃麟則說，主持裕隆公司尾牙近廿年，嚴凱泰幾乎都會唱《一路上有你》，很在乎這一路上一起打拚、歡笑的朋友，大家都很懷念他，現場很多人頻頻拭淚。

嚴凱泰生前交友廣闊，除吳敦義、周錫瑋、侯友宜、連勝文等政界人士，中廣董事長趙少康、立委邱議瑩、媒體人沈春華，及台積電創辦人張忠謀妻子張淑芬、晶華董事長潘思亮、聯合報系董事長王文杉等人都到場緬懷。多數人離開時眼眶泛紅、不時出現啜泣聲。