經濟解析／離岸風電「以量換價」解僵局 各方皆受惠

2019-01-25 21:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



沃旭退場離岸風電。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

國內風電費率角力，發展愈來愈有趣了。經濟部去年11月底預告離岸風電5.1元躉購費率，引起開發商大反彈，丹麥大廠沃旭甚至拉高姿態要撤資；但依遴選遊戲規，退出後可由其他開發商遞補，此「以量換價」之舉，意外地，使部分開發商對於5.1元躉購費率的態度改變了。

經濟部即將在下周三拍板2019年離岸風電躉購費率。沃旭一度高姿態撤資，讓經濟部承受相當壓力，不過風向改了。事實上，經濟部與開發商談判過程中，有兩大因素有利於經濟部。

首先是，因每個風場條件不同、併聯時間不同，因此每個開發商考量與利益不盡相同，用統一價格躉購，各家利潤也不相同。例如，CIP風場距海岸較近、開發成本較低，加上併聯時間較晚，因此有時間去因應價格的下跌，較能接受價格下跌。

根據離岸風電遴選遊戲規則，一旦沃旭退出，可由其他開發商遞補，甚至接手，競爭者少了，每家業者分配量就多了，擴大開發規模，成本下降，利潤就上升，5.1元不僅可行，甚至有相當豐厚利潤。

經濟部還有一大優勢是時間。「以核養綠」公投過關，行政院更藉機鬆綁了2025年非核家園目標，換言之，5.5GW離岸風電不一定要趕在2025年完工，有人退出後，釋出裝置容量及風場可重新調整、分配，晚個一、二年完成，隨著技術愈加成熟，實際開發成本會逐年下降，明、後年躉購費率也會下降，大家都受惠。

離岸風電開發商原本都說，因為國產化，所以要適用較高費率。離岸風電拿最大單的本土供應商世紀鋼昨日跳出來說，5.1元費率根本不會影響本土供應商 意指5.1元躉購費率是可行、有利潤的費率，本土供應商甚至可以分配到10至20%利潤；市場更預期，若CIP接手沃旭，世紀鋼賺更多。

態勢已然明確。對於離岸風電開發，價格、規模、以及開發速度都是影響關鍵因素，且環環相扣。經濟部有責任善盡職責，在兼顧看緊全民荷包，以及國內產業發展之下，以最佳開發策略，為全民與產業爭取最大利益。