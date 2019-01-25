離岸風電費率5.1元 世紀鋼董座：不影響本土供應鏈

2019-01-25 21:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部將於下周三（30日）拍板2019年離岸風電躉購費率。離岸風電水下基礎國內大廠世紀鋼今日中午舉辦「離岸風電水下基礎製造本土供應商聯合記者會」，董事長賴文祥表示，經濟部若拍板5.1元躉購費率，不會影響國內供應商。沃旭若退出台灣，也會有人遞補，都須下單採購水下基礎。

賴文祥並說，世紀鋼接下水下基礎大單，估計利潤至少10%，若要進一步提升到20%，則還要努力。

世紀鋼是CIP、達德主要水下基礎供應商，訂單分別有165億元、100多億元；此外，世紀鋼也是沃旭轉接段供應商，沃旭現暫停合約，賴文祥說，約有9000萬元訂單受到影響。

賴文祥坦言，世紀鋼與CIP、達德簽的都是「有效合約」，都不受到躉購費率5.1或5.8元影響。目前世紀鋼在台北港水下基礎製造，第一期投入60億元，未來還有第二期計畫，他並強調，第二期計畫也不會受到費率多少影響。

他進一步表示，九合一選舉通過的是「以核『養』綠」，又不是「以核『廢』綠」；有人退出，就有人要遞補，就像選舉時有人喪失當選資格後，原本落選第二高票就會遞補，風場還是要開發，還是要下單，因此不會影響本土供應鏈。